Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что решение конфликта на Украине займет несколько месяцев. При этом ранее он заявлял, что урегулирует ситуацию за 24 часа. Партнеры республиканца в Европе восприняли изменение его позиции как то, что администрация Трампа в срочном порядке не будет отказываться от поддержки Киева. Главное о спецоперации на Украине за 14 января — в материале URA.RU.
Трамп изменил свое решение по урегулированию ситуации на Украине
Дональд Трамп, который во время своей предвыборной кампании обещал разрешить украинский конфликт в течение 24 часов, теперь пересмотрел свои обещания. Он заявил о намерении урегулировать ситуацию в течение нескольких месяцев. По данным Financial Times, европейские союзники республиканца расценили это как сигнал о том, что новая администрация Штатов не прекратит поддержку Киева. Также один из источников газеты указал, что сейчас приоритетом для команды Трампа является демонстрация силы, что может привести к изменению планов по Украине.
Кроме того, премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила мнение, что Европа способна убедить новую американскую администрацию усилить поддержку Киева. Подобное может произойти перед потенциальными переговорами с российской стороной.
Патрушев: Украина может исчезнуть в 2025 году
Помощник Президента России Николай Патрушев предположил, что к 2025 году Украина может перестать существовать. Его тревожит, что принудительное насаждение неонацистской идеологии и глубокая русофобия разрушают Харьков, Одессу, Николаев и Днепропетровск, хотя ранее они были процветающими городами.
Кроме того, Патрушев подчеркнул, что россияне все еще дорожат народом Украины, учитывая давние исторические связи между двумя гражданами двух стран. Он выразил опасения по поводу событий, происходящих в Киеве и других украинских городах.
В Донбассе на крупнейшем угольном предприятии идут бои
В районе крупнейшего угольного комплекса Украины, шахтоуправления «Покровское», которое располагается в ДНР, начались боевые действия. Представители силовых органов уточнили, что бои идут рядом с поселком Удачное. Так, к основному вентиляционному стволу шахты были направлены подразделения ВСУ. Там же возвели оборонительные сооружения.
Лавров заявил, что РФ готова обсудить с Украиной гарантии безопасности
Москва выразила готовность начать переговоры по обеспечению гарантий безопасности для Украины в рамках текущего конфликта. Однако при этом предварительно нужно решить более широкие вопросы безопасности и устранить угрозы на западном фланге. Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Турция и Вьетнам предложили свое посредничество в переговорном процессе.
ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные взяли под контроль Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Восток» при этом нанесли поражение двум механизированным бригадам и трем бригадам теробороны украинской армии в районах Великой Новоселки, Новополья, Константинополя, Времевки и Богатыря в ДНР, а также в Новодаровке в Запорожской области, передает «Пятый канал».
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