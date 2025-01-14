Диалог с Киевом, обман НАТО и крушение самолета в Актау: главные заявления Лаврова 14 января

Москва готова обсудить с Киевом гарантии безопасности, однако сперва нужно договориться о решении более масштабных вопросов, которые также касаются безопасности. Помимо прочего, избранный президент США Дональд Трамп первым признал, что в НАТО нарушает все договоренности с Россией. Главные заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2024 год — в материале URA.RU.
Гарантии безопасности для Украины
Москва готова начать переговоры о предоставлении гарантий безопасности Киеву в рамках конфликта. Однако при этом российская сторона намерена сперва достичь согласия по более важным вопросам безопасности. По словам Сергея Лаврова, сначала нужно устранить угрозы на западном фланге.
Кроме того, говоря об украинском конфликте, Серей Лавров заявил, что Вьетнам и Турция выразили желание стать посредниками в переговорном процессе. Помимо прочего, по словам главы МИД РФ, слова Дональда Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании конфликта, заслуживают похвалы.
Сергей Лавров в ходе выступления добавил, что Соединенные Штаты подстрекают Украину к действиям, которые могли бы привести к выходу из строя газопровода «Турецкий поток». Это происходит на фоне ситуации с «Северными потоками».
Обман НАТО
Дональд Трамп подтвердил, что НАТО нарушает ранее достигнутые соглашения с Россией, касающиеся глобальной безопасности, включая вопросы по Украине. Министр иностранных дел РФ уточнил, что республиканец упоминал о первопричинах конфликта, связанные с попытками втянуть Украину в альянс, что противоречит предварительным договоренностям.
При этом Лавров отметил, что подобные заявления — это первый раз, когда из уст не только американского лидера, но и любого лидера Запада прозвучали откровенные признания об обмане НАТО. Глава МИД РФ также напомнил, что, согласно договоренностям, в том числе в рамках ОБСЕ, ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других государств. Эти пункты Североатлантический альянс сейчас нарушает.
Нагнетание ситуации в крушении самолета в Актау
Сергей Лавров призвал журналистов воздержаться от предварительных выводов по поводу трагедии с самолетом AZAL в Актау, Казахстан, до получения результатов с черных ящиков. Он отметил, что данные, извлеченные из черных ящиков, уже предоставили интересную информацию о причинах происшествия. Во время пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства за 2024 год, глава МИД РФ подчеркнул, что Москва и Азербайджан сотрудничают по поводу решения вопросов об авиакатастрофе.
Возможная аннексия Гренландии со стороны США: как поступить острову
Сергей Лавров высказался по поводу намерений избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Штатам. Сергей Лавров предложил учесть мнение населения острова перед принятием каких-либо решений. Он сравнил эту ситуацию с проведением референдума в Крыму, после которого республика стала частью РФ.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что Гренландия должна быть интегрирована в состав США. Кроме того, он предложил присоединить к стране Канаду и Панамский канал.
Чего ждет Россия от президенства Трампа
В Москве ожидают, что Дональд Трамп, вступив на пост главы США, предложит новые методы решения международных проблем. В частности, по украинскому конфликту. Отмечается, что избранный президент заинтересован в этом, но также ясно, что на его плечах лежит огромная ответственность за ситуацию в Штатах.
Однако сначала Трампу необходимо официально вступить в должность на инаугурации, запланированной на 20 января. До этого момента его идеи остаются лишь планами.
Помимо прочего, по словам Сергея Лаврова, когда Трамп, заняв пост президента Штатов, пообещает «сделать Америку снова великой», России следует внимательно наблюдать за методами, которые он выберет для достижения этой цели. Кроме того, РФ готова к диалогу с республиканцем, однако от команды Дональда Трампа пока не поступало соответствующего предложения.
Разговор Путина и Шольца в ноябре 2024 года
В ходе телефонного диалога в ноябре 2024 года между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем обсуждалась украинская проблематика. Согласно заявлению Сергея Лаврова, немецкий канцлер не выразил никаких новых позиций по украинскому конфликту, которые отличались бы от его предыдущих публичных высказываний. В частности, Шольц транслировал позицию о том, что русские должны покинуть Украину.
При этом глава МИД РФ отметил, что во время диалога Олаф Шольц не упомянул о русском языке и правах россиян. Также канцлер ФРГ не затронул первопричины украинского конфликта.
Отношения России с зарубежными партнерами
Глава МИД РФ заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем играет ключевую роль в стабилизации международных отношений. Кроме того, он заявил, что предстоящее подписание договора о всеобъемлющем партнерстве между РФ и Ираном не нацелено против какой-либо другой страны.
Помимо прочего, говоря о ситуации в мире, Лавров сообщил, что подписание документа о стратегическом партнерстве между Арменией и США является выражением суверенитета обеих стран. При этом желание Армении вступить в Евросоюз не сочетается с ее одновременным участием в Евразийском экономическом союзе.
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