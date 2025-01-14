Россия освободила Терны и Нескучное в ДНР

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Солдаты РФ освободили два населенных пункта в ДНР
Солдаты РФ освободили два населенных пункта в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВС РФ освободили населенные пункты Терны и Нескучное, расположенные в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Российские военные освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР», — уточнило военное ведомство в своем telegram-канале.

Ранее в Минобороны говорили о продвижении бойцов РФ на покровском направлении, а также в Харьковской области. Сообщалось, например, об освобождении Песчаного в ДНР. 

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Солдаты ВС РФ освободили населенные пункты Терны и Нескучное, расположенные в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Российские военные освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР», — уточнило военное ведомство в своем telegram-канале. Ранее в Минобороны говорили о продвижении бойцов РФ на покровском направлении, а также в Харьковской области. Сообщалось, например, об освобождении Песчаного в ДНР. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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