Россия освободила Терны и Нескучное в ДНР

Солдаты РФ освободили два населенных пункта в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Солдаты ВС РФ освободили населенные пункты Терны и Нескучное, расположенные в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские военные освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР», — уточнило военное ведомство в своем telegram-канале.
Ранее в Минобороны говорили о продвижении бойцов РФ на покровском направлении, а также в Харьковской области. Сообщалось, например, об освобождении Песчаного в ДНР.
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