В Златоусте строительство новой больницы обойдется в 10 миллиардов

В Златоусте (Челябинская область) строительство новой городской больницы встанет в 10 млрд рублей. Как URA.RU рассказал мэр Олег Решетников, сроки для принятия решения не определены. Вопрос находится в компетенции регионального минстроя.
«Разработан проект, есть положительное заключение экспертизы. Стоимость в ценах 2024 года составляет 10,186 млрд рублей. Принятый бюджет Златоуста на текущий год 7,5 млрд рублей», — отметил Решетников.
Заключение появилось в декабре 2024 года. Заявки для бюджетного финансирования начнут собирать в мае, документы для участия в целевых программах — летом. Пока нет определенности, будет ли заявляться проект златоустовской больницы.
Градоначальник отметил, что вопросы медицины остаются одними из основных в работе городских и областных властей. Златоуст в 2023 году лишился восьми хирургов экстренной хирургии. На их места тогда желающих не нашлось. Для решения проблемы с нехваткой кадров муниципалитет увеличил выплаты молодым специалистам. С мая 2024 года начинающие медики получают по два миллиона рублей «подъемных», фельдшеры и зубные врачи — по 800 тысяч.
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