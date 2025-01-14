14 января 2025

В Златоусте строительство новой больницы обойдется в 10 миллиардов

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы построить в Златоусте новую больницу, надо изыскать 10 млрд рублей
Чтобы построить в Златоусте новую больницу, надо изыскать 10 млрд рублей Фото:

В Златоусте (Челябинская область) строительство новой городской больницы встанет в 10 млрд рублей. Как URA.RU рассказал мэр Олег Решетников, сроки для принятия решения не определены. Вопрос находится в компетенции регионального минстроя.

«Разработан проект, есть положительное заключение экспертизы. Стоимость в ценах 2024 года составляет 10,186 млрд рублей. Принятый бюджет Златоуста на текущий год 7,5 млрд рублей», — отметил Решетников.

Заключение появилось в декабре 2024 года. Заявки для бюджетного финансирования начнут собирать в мае, документы для участия в целевых программах — летом. Пока нет определенности, будет ли заявляться проект златоустовской больницы.

Градоначальник отметил, что вопросы медицины остаются одними из основных в работе городских и областных властей. Златоуст в 2023 году лишился восьми хирургов экстренной хирургии. На их места тогда желающих не нашлось. Для решения проблемы с нехваткой кадров муниципалитет увеличил выплаты молодым специалистам. С мая 2024 года начинающие медики получают по два миллиона рублей «подъемных», фельдшеры и зубные врачи — по 800 тысяч.

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В Златоусте (Челябинская область) строительство новой городской больницы встанет в 10 млрд рублей. Как URA.RU рассказал мэр Олег Решетников, сроки для принятия решения не определены. Вопрос находится в компетенции регионального минстроя. «Разработан проект, есть положительное заключение экспертизы. Стоимость в ценах 2024 года составляет 10,186 млрд рублей. Принятый бюджет Златоуста на текущий год 7,5 млрд рублей», — отметил Решетников. Заключение появилось в декабре 2024 года. Заявки для бюджетного финансирования начнут собирать в мае, документы для участия в целевых программах — летом. Пока нет определенности, будет ли заявляться проект златоустовской больницы. Градоначальник отметил, что вопросы медицины остаются одними из основных в работе городских и областных властей. Златоуст в 2023 году лишился восьми хирургов экстренной хирургии. На их места тогда желающих не нашлось. Для решения проблемы с нехваткой кадров муниципалитет увеличил выплаты молодым специалистам. С мая 2024 года начинающие медики получают по два миллиона рублей «подъемных», фельдшеры и зубные врачи — по 800 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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