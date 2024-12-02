В Златоусте увеличили «подъемные» для фельдшеров и стоматологов

В Златоусте (Челябинская область) власти приняли решение повысить размер единовременных выплат для фельдшеров и стоматологов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, с 1 января 2025 года сумма «подъемных» составит 800 тысяч рублей, что на 300 тысяч больше прежнего. Выплата предоставляется на условиях обязательной отработки в местных медучреждениях не менее пяти лет.
«Увеличение суммы „подъемных“ должно повысить обеспеченность учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами. Только за последние два года в Златоуст приехали 15 медицинских специалистов, включая хирургов, онкологов и кардиологов. Это результат совместной работы с областным минздравом, городской больницей и депутатами», — отметил мэр Олег Решетников.
Председатель горсобрания Алексей Карюков добавил, что единовременное пособие дает эффект. Поэтому новые суммы уже заложены в проект бюджета на 2025 год. Согласно муниципальной программе, выплаты предназначены для привлечения медицинских кадров в город. Специалисты среднего звена могут подать заявку на получение средств через год после заключения трудового договора. Аналогичная мера распространяется на врачей с высшим образованием, для которых предусмотрена выплата в размере двух миллионов рублей при условии отработки не менее семи лет.
Летом 2023 года в Златоусте в острой форме выявились проблемы с нехваткой медицинских кадров. Из городской больницы уволились четыре из семи хирургов экстренной хирургии, что вызвало общественный резонанс. После массового увольнения власти перезагрузку городской медицины объявил губернатор Алексей Текслер.
Напомним, что программа по привлечению медицинских кадров в Златоусте действует с 2015 года. В мае 2024 года власти повысили «подъемные» для врачей с 1,5 до 2 миллионов рублей. В дополнение к этому приезжающим медикам предложили земельные участки для строительства жилья, что, по мнению мэрии, должно привлечь больше специалистов в город.
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