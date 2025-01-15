«Выжить в Самарканде»: стала известна дата старта нового сезона, премьера которого была сорвана

Шоу «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» (16+) все-таки выйдет на телеэкраны. Его премьера не состоялась в обещанный срок 12 января, но телеканал ТНТ назвал новую дату. Рассказываем, когда покажут первую серию.
Почему шоу не вышло в обещанную дату
В конце 2024 года телеканал ТНТ на сайте и в соцсетях анонсировал выход шоу «Выжить в Самарканде. Битва сезонов». Зрителям пообещали, что первая серия выйдет в эфир вечером 12 января.
В день ожидаемой премьеры со всех ресурсов телеканала неожиданно исчезла вся информация о ней. С главной страницы сайта убрали баннер, из раздела «Новости» удалили все публикации с упоминанием «Выжить в Самарканде. Битва сезонов». Посты о новом сезоне также пропали и из сообществ в соцсетях.
В итоге в назначенный день и время премьера шоу не состоялась. Вечером 12 января на ТНТ показали выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). Никаких объявлений, в которых телеканал объяснял бы причины замены, не было. Официально о срыве премьеры также не объявляли. В результате поклонники на несколько дней остались в неведении — никто не знал, выйдет ли в эфир их любимое шоу и когда это произойдет.
Дата выхода шоу «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» 2025
Спустя несколько дней после даты несостоявшейся премьеры в сообществе ТНТ сделали объявление — «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» все-таки выйдет. Для этого, по данным канала, уже все готово, участники и ведущие уже ждут начала шоу.
В ТНТ заявили, что премьера «Битвы сезонов» состоится 19 января. Время старта шоу — 18:30.
Что будет происходить в шоу «Битва сезонов»
В новом сезоне шоу участникам традиционно предстоит справиться с массой проверок на прочность: продемонстрировать свою силу мышц духа, закалку и находчивость. Выживать на фоне узбекских природных и архитектурных достопримечательностей будут те, кто уже принимал участие в предыдущих сезонах.
В сезоне снимутся российские звезды и люди из народа. Так, на победу в «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» будут претендовать вокалисты Ольга Серябкина и Митя Фомин, участница Comedy Woman (16+) Надежда Сысоева, футболист Павел Мамаев. Недавно на ресурсах ТНТ вышло видео с Митей Фоминым. Он напомнил, что в прошлом сезоне сломал палец и предупредил, что в этом собирается сломить только соперников.
Ведущие «Выжить в Самарканде. Битва сезонов»
В 2025 году вести известное шоу на выживание будут гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля. Семейная пара ранее уже вела один сезон «Выжить в Самарканде» и два сезона «Выжить в Дубае».
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