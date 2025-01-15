Полпред Жога поменял формат своего форума в поддержку СВО, запись закрывается через несколько часов

Артем Жога анонсировал программу форума «Патриоты Урала» и пригласил уральцев

15 января 2025 в 13:22 Размер текста - 17 +

Артем Жога призвал принять участие в патриотическом форуме Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога меняет формат своего форума по поддержке бойцов СВО «Патриоты Урала». Если первый форум проходил без четкого разделения на блоки, то ко второму придумали сразу несколько тематических сессий. Об этом Жога рассказал в своем telegram-канале. Регистрация завершается 15 января в 23:59, запомнить заявку можно по специальной форме . «Мы продолжаем подготовку ко второму форуму „Патриоты Урала“, который пройдет 20 февраля в Челябинской области. Это событие позволит объединить усилия волонтеров, добровольцев и народного ВПК по поддержке бойцов на переднем крае», — пояснил Жога. Мероприятие включает четыре ключевых направления: поддержка и гранты для гражданских активистов, где эксперты расскажут о возможностях получения гранта для социальных проектов; реабилитация и ресоциализация военнослужащих — там обсудят адаптацию ветеранов после возвращения к мирной жизни; в блоке по организации и логистике гуманитарной помощи поделятся опытом реализации проектов и путями к их оптимизации; на часть по использованию беспилотных технологий и РЭБ соберут представителей народного ВПК и обсудят испытания изделий, меры поддержки производителей и взаимодействие с органами государственной власти. Первый форум прошел в ноябре в Верхней Пышме. Сначала Жога ознакомился с новейшими разработками «народного ВПК», а затем устроил неформальный разговор с волонтерами, который превратился в настоящее вече. В дальнейшем локации будут меняться регулярно, анонсировал полпред. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога меняет формат своего форума по поддержке бойцов СВО «Патриоты Урала». Если первый форум проходил без четкого разделения на блоки, то ко второму придумали сразу несколько тематических сессий. Об этом Жога рассказал в своем telegram-канале. Регистрация завершается 15 января в 23:59, запомнить заявку можно по специальной форме. «Мы продолжаем подготовку ко второму форуму „Патриоты Урала“, который пройдет 20 февраля в Челябинской области. Это событие позволит объединить усилия волонтеров, добровольцев и народного ВПК по поддержке бойцов на переднем крае», — пояснил Жога. Мероприятие включает четыре ключевых направления: поддержка и гранты для гражданских активистов, где эксперты расскажут о возможностях получения гранта для социальных проектов; реабилитация и ресоциализация военнослужащих — там обсудят адаптацию ветеранов после возвращения к мирной жизни; в блоке по организации и логистике гуманитарной помощи поделятся опытом реализации проектов и путями к их оптимизации; на часть по использованию беспилотных технологий и РЭБ соберут представителей народного ВПК и обсудят испытания изделий, меры поддержки производителей и взаимодействие с органами государственной власти. Первый форум прошел в ноябре в Верхней Пышме. Сначала Жога ознакомился с новейшими разработками «народного ВПК», а затем устроил неформальный разговор с волонтерами, который превратился в настоящее вече. В дальнейшем локации будут меняться регулярно, анонсировал полпред.