Шохин предложил дать экс-владельцам ЧЭМК и «Арианта» «право первой ночи»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на российско-вьетнамском бизнес-диалоге в Ханое предложил дать экс-владельцам национализированных предприятий право приоритетного выкупа своих бывших активов. Шохин назвал это «правом первой ночи», сообщают СМИ.
«На мой взгляд, важно то, что государство сейчас получает (в том числе в казну забирает) — все „ошибки приватизации“, — не держать в казне, а выставлять на приватизацию достаточно быстро, в том числе, может быть, давая возможность бывшим собственникам, условно говоря, право первой ночи, по независимой оценке приобретать эти активы, если они того пожелают», — цитирует Шохина «РБК». По словам Шохина, он знает несколько случаев, когда бывшие собственники готовы выкупить такие предприятия.
В ноябре прошлого года на Русском экономическом форуме в Челябинске Шохин назвал «стремными» последствия национализации челябинских заводов. Он обосновал это тем, что возможность неожиданной национализации отпугнет инвесторов от инвестиций в отечественную промышленность.
В Челябинске в 2024 году судом по иску Генпрокуратуры были национализированы Челябинский электрометаллургический завод Юрия Антипова и холдинг «Ариант» Александра Аристова. Поводом послужили незаконные действия во время приватизации в 1990-х годах. Также национализации подвергся холдинг «Макфа», связанный с экс-губернатором Михаилом Юревичем.
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