Новый мэр Лошкин сменил ключевого чиновника администрации Челябинска. Фото

Ирина Волковинская назначена руководителем аппарата мэрии Челябинска

22 января 2025 в 10:40 Размер текста - 17 +

Валерий Смирнов сдал пост главы аппарата мэрии Челябинска Ирине Волковинской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководителем аппарата администрации Челябинска назначена Ирина Волковинская, занимавшая аналогичную должность в Контрольно-счетной палате региона. По предложению нового мэра Алексея Лошкина она сменила в этом качестве Валерия Смирнова. «Заместителем главы города, руководителем аппарата администрации города Челябинска назначена Ирина Алексеевна Волковинская. Она вступила в должность 22 января », — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Волковинская родилась в 1981 году в Карабаше. Имеет два высших образования: в 2003 году закончила Приборостроительный факультет Южно-Уральского государственного университета, по специальности «Управление и информатика в технических системах»; в 2005 году — Экономический факультет Южно-Уральского государственного университета, по специальности «Финансы и кредит». В 2004 году начала работать в Главном управлении материальных ресурсов региона, с 2014 года — начальник отдела регулирования в сфере закупок в Главном контрольном управлении Челябинской области. С 2017 года назначена начальником инспекции по аудиту закупок Контрольно-счетной палаты Челябинской области, а в 2022-м — руководителем аппарата КСП. Череда отставок в мэрии Челябинска началась, когда возглавлявшая столицу области более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Избранный новым градоначальником Алексей Лошкин, ранее руководивший областной КСП, заменил ряд ключевых руководителей на экс-силовиков и выходцев из надзорных структур. Ирина Волковинская будет руководить аппаратом мэрии Челябинска в статусе замглавы города Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководителем аппарата администрации Челябинска назначена Ирина Волковинская, занимавшая аналогичную должность в Контрольно-счетной палате региона. По предложению нового мэра Алексея Лошкина она сменила в этом качестве Валерия Смирнова. «Заместителем главы города, руководителем аппарата администрации города Челябинска назначена Ирина Алексеевна Волковинская. Она вступила в должность 22 января », — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Волковинская родилась в 1981 году в Карабаше. Имеет два высших образования: в 2003 году закончила Приборостроительный факультет Южно-Уральского государственного университета, по специальности «Управление и информатика в технических системах»; в 2005 году — Экономический факультет Южно-Уральского государственного университета, по специальности «Финансы и кредит». В 2004 году начала работать в Главном управлении материальных ресурсов региона, с 2014 года — начальник отдела регулирования в сфере закупок в Главном контрольном управлении Челябинской области. С 2017 года назначена начальником инспекции по аудиту закупок Контрольно-счетной палаты Челябинской области, а в 2022-м — руководителем аппарата КСП. Череда отставок в мэрии Челябинска началась, когда возглавлявшая столицу области более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Избранный новым градоначальником Алексей Лошкин, ранее руководивший областной КСП, заменил ряд ключевых руководителей на экс-силовиков и выходцев из надзорных структур.