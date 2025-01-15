Пермские власти опровергли плохую уборку снега

Минтранс: снег в центре Перми убирают качественно и оперативно
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам властей, уборка улиц от снега в Перми круглосуточно находится под контролем
По словам властей, уборка улиц от снега в Перми круглосуточно находится под контролем Фото:

В министерстве транспорта Пермского края не согласились с мнением, что в Перми некачественно очищали улицы от снега. КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» (ДЭС) убирала центральные улицы эффективно и своевременно, заявили URA.RU в ведомстве.

«В центральном планировочном районе Перми в новогодние праздники и после них основные усилия ДЭС были направлены на оперативную очистку пешеходных зон и проезжей части. После снегопадов служба приступила к устранению их последствий. Особое внимание уделялось уборке тротуаров, внутриквартальных проездов и парковочных карманов. Для этого циклы механизированной очистки были увеличены, а спецтехника закреплена за особо проблемными участками», — рассказали в краевом минтрансе.

В ведомстве добавили, что снег вывозят круглосуточно. «Это позволяет справляться с последствиями снегопадов и обеспечивать комфортное передвижение пермяков. Работы находятся под контролем ответственных служб в режиме 24/7. При интенсивных осадках ДЭС своевременно выполняет свои обязательства. Порядок в городе зависит и от очистки снега во дворах, на подъездах к местам сбора ТКО и других участках управляющими компаниями и подрядчиками», — подчеркнули в минтрансе Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми и других городов края пожаловались на качество уборки снега. На проблему обратил внимание и блогер из Екатеринбурга Иван Колотовкин. Из-за сообщений о недостатках при содержании улиц и контейнерных площадок прокуратура Перми организовала проверку.

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В министерстве транспорта Пермского края не согласились с мнением, что в Перми некачественно очищали улицы от снега. КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» (ДЭС) убирала центральные улицы эффективно и своевременно, заявили URA.RU в ведомстве. «В центральном планировочном районе Перми в новогодние праздники и после них основные усилия ДЭС были направлены на оперативную очистку пешеходных зон и проезжей части. После снегопадов служба приступила к устранению их последствий. Особое внимание уделялось уборке тротуаров, внутриквартальных проездов и парковочных карманов. Для этого циклы механизированной очистки были увеличены, а спецтехника закреплена за особо проблемными участками», — рассказали в краевом минтрансе. В ведомстве добавили, что снег вывозят круглосуточно. «Это позволяет справляться с последствиями снегопадов и обеспечивать комфортное передвижение пермяков. Работы находятся под контролем ответственных служб в режиме 24/7. При интенсивных осадках ДЭС своевременно выполняет свои обязательства. Порядок в городе зависит и от очистки снега во дворах, на подъездах к местам сбора ТКО и других участках управляющими компаниями и подрядчиками», — подчеркнули в минтрансе Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми и других городов края пожаловались на качество уборки снега. На проблему обратил внимание и блогер из Екатеринбурга Иван Колотовкин. Из-за сообщений о недостатках при содержании улиц и контейнерных площадок прокуратура Перми организовала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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