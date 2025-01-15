Экс-директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Константин Гребешок мигрировал в Лабытнанги. На Ямале он учредил свой личный «Северавтодор» — тезку госкомпании, которая считается якорным подрядчиком в Югре.
«Общество с ограниченной ответственностью „Северавтодор“. Генеральный директор, учредитель — Гребешок Константин Сергеевич. Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги», — указано в базах СБИС. Уставный капитал юридического лица — 10 тысяч рублей.
Источники в правительстве ХМАО уточняют, что бывшие подчиненные экс-чиновника ни сном, ни духом не были в курсе о таких планах. В госкомпании АО «Северавтодор» в беседе с журналистом агентства тоже удивились наличию юрлица с таким наименованием и сообщили, что филиала на Ямале у них нет, и бывший чиновник действует по собственной инициативе.
По слухам, Гребешок после отставки пытался устроиться к другим крупным дорожникам из ХМАО — ЮВИС. Но что-то пошло не так, и он оказался на Ямале, где взял в лизинг спецтехнику, рассчитывая на получение подрядов на строительство дорог. В ЮВИС подтвердили, что Гребешок не является ни руководителем филиала, ни их сотрудником.
Сам экс-директор в разговоре с корреспондентом пояснил, что действительно переехал на Ямал и открыл там фирму, специализирующуюся на строительстве дорог. Странный выбор наименования он объяснил так: «просто название красивое».
Ранее URA.RU писало, что после отставки Гребешка в Югре распространились слухи о его переезде на Ямал. Он покинул пост в 2023 году после проверки ОБЭП.
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