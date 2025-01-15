«Просто название красивое»: экс-директор депдорхоза ХМАО открыл на Ямале тезку госкомпании «Северавтодор»

Экс-глава депдорхоза ХМАО Гребешок открыл дорожно-строительный бизнес на Ямале
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший глава депдорхоза ХМАО переехал на Ямал и открыл там тезку госкомпании
Бывший глава депдорхоза ХМАО переехал на Ямал и открыл там тезку госкомпании Фото:

Экс-директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Константин Гребешок мигрировал в Лабытнанги. На Ямале он учредил свой личный «Северавтодор» — тезку госкомпании, которая считается якорным подрядчиком в Югре.

«Общество с ограниченной ответственностью „Северавтодор“. Генеральный директор, учредитель — Гребешок Константин Сергеевич. Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги», — указано в базах СБИС. Уставный капитал юридического лица — 10 тысяч рублей.

Источники в правительстве ХМАО уточняют, что бывшие подчиненные экс-чиновника ни сном, ни духом не были в курсе о таких планах. В госкомпании АО «Северавтодор» в беседе с журналистом агентства тоже удивились наличию юрлица с таким наименованием и сообщили, что филиала на Ямале у них нет, и бывший чиновник действует по собственной инициативе.

По слухам, Гребешок после отставки пытался устроиться к другим крупным дорожникам из ХМАО — ЮВИС. Но что-то пошло не так, и он оказался на Ямале, где взял в лизинг спецтехнику, рассчитывая на получение подрядов на строительство дорог. В ЮВИС подтвердили, что Гребешок не является ни руководителем филиала, ни их сотрудником.

Сам экс-директор в разговоре с корреспондентом пояснил, что действительно переехал на Ямал и открыл там фирму, специализирующуюся на строительстве дорог. Странный выбор наименования он объяснил так: «просто название красивое».

Ранее URA.RU писало, что после отставки Гребешка в Югре распространились слухи о его переезде на Ямал. Он покинул пост в 2023 году после проверки ОБЭП.

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Экс-директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Константин Гребешок мигрировал в Лабытнанги. На Ямале он учредил свой личный «Северавтодор» — тезку госкомпании, которая считается якорным подрядчиком в Югре. «Общество с ограниченной ответственностью „Северавтодор“. Генеральный директор, учредитель — Гребешок Константин Сергеевич. Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги», — указано в базах СБИС. Уставный капитал юридического лица — 10 тысяч рублей. Источники в правительстве ХМАО уточняют, что бывшие подчиненные экс-чиновника ни сном, ни духом не были в курсе о таких планах. В госкомпании АО «Северавтодор» в беседе с журналистом агентства тоже удивились наличию юрлица с таким наименованием и сообщили, что филиала на Ямале у них нет, и бывший чиновник действует по собственной инициативе. По слухам, Гребешок после отставки пытался устроиться к другим крупным дорожникам из ХМАО — ЮВИС. Но что-то пошло не так, и он оказался на Ямале, где взял в лизинг спецтехнику, рассчитывая на получение подрядов на строительство дорог. В ЮВИС подтвердили, что Гребешок не является ни руководителем филиала, ни их сотрудником. Сам экс-директор в разговоре с корреспондентом пояснил, что действительно переехал на Ямал и открыл там фирму, специализирующуюся на строительстве дорог. Странный выбор наименования он объяснил так: «просто название красивое». Ранее URA.RU писало, что после отставки Гребешка в Югре распространились слухи о его переезде на Ямал. Он покинул пост в 2023 году после проверки ОБЭП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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