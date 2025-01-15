15 января 2025

Трупы 34 дельфинов нашли в Крыму и Севастополе после аварии в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть дельфинов погибли от выброса мазута
Часть дельфинов погибли от выброса мазута Фото:

На побережье Черного моря в Крыму и Севастополе обнаружены тела 34 дельфинов после происшествия с разливом мазута из танкеров. Об этом сообщает крымский центр спасения дельфинов «Безмятежное море».

«Количество [погибших дельфинов] увеличилось до 34 особей. У одной взрослой самки азовки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах. Свежие тела начало выбрасывать преимущественно в последнее время», — отмечается в сообщении центра. Там также заявили, что только за три дня поступили данные о 15 погибших китообразных.

Кроме того, в центре уточнили, что не все животные погибли из-за разлива нефтепродуктов. У некоторых особей причиной смерти стали другие травмы, включая ножевые ранения у одной особи. Подавляющее большинство погибших дельфинов принадлежат к виду азовок.

Мазут, разлившийся из танкера «Волгонефть-239», который пострадал в результате аварии в декабре 2024 года в районе Керченского пролива, будет откачан до конца января текущего года. Об этом ранее сообщил министр транспорта Роман Старовойт.

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На побережье Черного моря в Крыму и Севастополе обнаружены тела 34 дельфинов после происшествия с разливом мазута из танкеров. Об этом сообщает крымский центр спасения дельфинов «Безмятежное море». «Количество [погибших дельфинов] увеличилось до 34 особей. У одной взрослой самки азовки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах. Свежие тела начало выбрасывать преимущественно в последнее время», — отмечается в сообщении центра. Там также заявили, что только за три дня поступили данные о 15 погибших китообразных. Кроме того, в центре уточнили, что не все животные погибли из-за разлива нефтепродуктов. У некоторых особей причиной смерти стали другие травмы, включая ножевые ранения у одной особи. Подавляющее большинство погибших дельфинов принадлежат к виду азовок. Мазут, разлившийся из танкера «Волгонефть-239», который пострадал в результате аварии в декабре 2024 года в районе Керченского пролива, будет откачан до конца января текущего года. Об этом ранее сообщил министр транспорта Роман Старовойт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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