В Белоруссии заявили, что справятся с любым агрессором с помощью «Орешника»

СБ Белоруссии: с «Орешником» страна сможет нанести ущерб любому агрессору
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С размещением «Орешника» в Белоруссии появится «ударный кулак»
С размещением «Орешника» в Белоруссии появится «ударный кулак» Фото:

С помощью «Искандера-М», тактического ядерного оружия и «Орешника» Белоруссия сможет ответить любому потенциальному агрессору. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

«В настоящее время принято также решение о размещении в Беларуси гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности „Орешник“. Таким образом, наша страна будет иметь в своем распоряжении ударный кулак, позволяющий нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору: ракетный комплекс „Искандер-М“, тактическое ядерное оружие и „Орешник“, — сказал Вольфович в интервью изданию „СБ.Беларусь сегодня“.

Он подчеркнул, что размещение российских тактических ядерных вооружений на территории Белоруссии позволило исправить стратегическую ошибку, допущенную в 1990-х годах. Тогда страна лишилась значимого элемента, способного предотвратить возможную агрессию против государства.

Кроме того, Вольфович подчеркнул развитие белорусского военно-промышленного комплекса, упомянув отечественную реактивную систему залпового огня «Полонез». Она по своим характеристикам сопоставима с лучшими мировыми аналогами и даже превосходит некоторые из них, такие как РСЗО HIMARS.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о развертывании ракетных комплексов «Орешник» на территории Беларуси. В ответ российский президент подтвердил, что союзное государство может быть оснащено новейшими разработками в области военного вооружения.

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С помощью «Искандера-М», тактического ядерного оружия и «Орешника» Белоруссия сможет ответить любому потенциальному агрессору. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. «В настоящее время принято также решение о размещении в Беларуси гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности „Орешник“. Таким образом, наша страна будет иметь в своем распоряжении ударный кулак, позволяющий нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору: ракетный комплекс „Искандер-М“, тактическое ядерное оружие и „Орешник“, — сказал Вольфович в интервью изданию „СБ.Беларусь сегодня“. Он подчеркнул, что размещение российских тактических ядерных вооружений на территории Белоруссии позволило исправить стратегическую ошибку, допущенную в 1990-х годах. Тогда страна лишилась значимого элемента, способного предотвратить возможную агрессию против государства. Кроме того, Вольфович подчеркнул развитие белорусского военно-промышленного комплекса, упомянув отечественную реактивную систему залпового огня «Полонез». Она по своим характеристикам сопоставима с лучшими мировыми аналогами и даже превосходит некоторые из них, такие как РСЗО HIMARS. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о развертывании ракетных комплексов «Орешник» на территории Беларуси. В ответ российский президент подтвердил, что союзное государство может быть оснащено новейшими разработками в области военного вооружения.
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