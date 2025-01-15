15 января 2025

На национализированной в Челябинске «Макфе» объяснили, зачем закупают готовую муку на 609 млн рублей

Челябинская национализированная «Макфа» покупает готовую муку за 609 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на новом логистическом комплексе АО «Макфа». Челябинск, продукты, мука, продуктовая безопасность, ао макфа
На упаковку необходимо нанести фирменные дизайн заказчика, говорится в условиях закупки Фото:
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Закупка акционерным обществом «Макфа» в Челябинской области 16 000 тонн готовой пшеничной муки у других производителей связана с наращиванием объемов продаж продукта на внутреннем и внешнем рынке. Об этом URA.RU 16 января рассказали в пресс-службе компании. Ранее национализированный холдинг разместил тендер на закупку с начальной ценой в 609 миллионов рублей.

«Закупка АО „Макфа“ готовой пшеничной муки у других производителей связана с наращиванием компанией объемов продаж муки как на внутреннем, так и внешнем рынке. Интерес покупателей к данной продукции стабильно высок», — объяснили URA.RU в пресс-службе агрохолдинга появление тендера на закупку муки на электронной площадке с начальной ценой в 609 миллионов рублей.

Собственные мощности холдинга по производству муки полностью загружены из-за повышенного спроса. Муку решено покупать у других компаний для удовлетворения покупательского спроса, добавили в АО «Макфа».

Холдинг планирует закупить 16 000 тонн готовой муки за 609 340 000 рублей до конца 2025 года. Продукция должна быть фасована в пачки по одному или двум килограммам. На упаковку необходимо нанести фирменный дизайн заказчика, говорится в условиях закупки. Заявки на участие в тендере принимаются до 30 января. Итоги будут подведены 4 февраля в Москве.

Акции крупнейшего российского производителя макаронных изделий АО «Макфа» перешли государству в 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ. Бизнес имел коррупционное происхождение, так как основные владельцы — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов — занимались им, будучи представителями органов власти, пояснили в ведомстве.

В декабре стало известно, что Юревич не будет продолжать борьбу за свои российские активы. Попытки обжаловать национализацию холдинга «Макфа» он считает бессмысленными, сообщил telegram-канал «УралИнфоЗавод».

Челябинские фермеры в октябре жаловались, что завод по производству макарон АО «Макфа» перестал принимать у них зерно. В ноябре холдинг планировал закупить партию пшеницы на 1500 тонн у курганских фермеров, сообщалось в информации размещенного тендера.

Закупка на приобретение готовой муки от АО «Макфа»
Закупка на приобретение готовой муки от АО «Макфа»

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Закупка акционерным обществом «Макфа» в Челябинской области 16 000 тонн готовой пшеничной муки у других производителей связана с наращиванием объемов продаж продукта на внутреннем и внешнем рынке. Об этом URA.RU 16 января рассказали в пресс-службе компании. Ранее национализированный холдинг разместил тендер на закупку с начальной ценой в 609 миллионов рублей. «Закупка АО „Макфа“ готовой пшеничной муки у других производителей связана с наращиванием компанией объемов продаж муки как на внутреннем, так и внешнем рынке. Интерес покупателей к данной продукции стабильно высок», — объяснили URA.RU в пресс-службе агрохолдинга появление тендера на закупку муки на электронной площадке с начальной ценой в 609 миллионов рублей. Собственные мощности холдинга по производству муки полностью загружены из-за повышенного спроса. Муку решено покупать у других компаний для удовлетворения покупательского спроса, добавили в АО «Макфа». Холдинг планирует закупить 16 000 тонн готовой муки за 609 340 000 рублей до конца 2025 года. Продукция должна быть фасована в пачки по одному или двум килограммам. На упаковку необходимо нанести фирменный дизайн заказчика, говорится в условиях закупки. Заявки на участие в тендере принимаются до 30 января. Итоги будут подведены 4 февраля в Москве. Акции крупнейшего российского производителя макаронных изделий АО «Макфа» перешли государству в 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ. Бизнес имел коррупционное происхождение, так как основные владельцы — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов — занимались им, будучи представителями органов власти, пояснили в ведомстве. В декабре стало известно, что Юревич не будет продолжать борьбу за свои российские активы. Попытки обжаловать национализацию холдинга «Макфа» он считает бессмысленными, сообщил telegram-канал «УралИнфоЗавод». Челябинские фермеры в октябре жаловались, что завод по производству макарон АО «Макфа» перестал принимать у них зерно. В ноябре холдинг планировал закупить партию пшеницы на 1500 тонн у курганских фермеров, сообщалось в информации размещенного тендера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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