Франция настояла на своем участии в мирных переговорах по Украине

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Франция намерена участвовать в переговорах по Украине, отметили в окружении Эммануэля Макрона
Франция намерена участвовать в переговорах по Украине, отметили в окружении Эммануэля Макрона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости участия Парижа в мирных переговорах по Украине. По его словам, происходящее на Украине затрагивает интересы безопасности всей Европы.

«Важно то, чтобы Франция была частью любых переговоров, касающихся европейской безопасности. То, что происходит сегодня на Украине, касается территориальной целостности этой страны, но затронуты также прямые интересы безопасности Европы», — подчеркнул глава МИД. Его слова передает радио RTL.

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что США должны инициировать мирные переговоры, сподвигнув к ним Россию. Париж также высказывался о том, что хочет отправить своих миротворцев на Украину уже после завершения украинского конфликта. Причем во Франции уже успели отрепетировать это, передает 360.Ru.

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Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости участия Парижа в мирных переговорах по Украине. По его словам, происходящее на Украине затрагивает интересы безопасности всей Европы. «Важно то, чтобы Франция была частью любых переговоров, касающихся европейской безопасности. То, что происходит сегодня на Украине, касается территориальной целостности этой страны, но затронуты также прямые интересы безопасности Европы», — подчеркнул глава МИД. Его слова передает радио RTL. В начале января президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что США должны инициировать мирные переговоры, сподвигнув к ним Россию. Париж также высказывался о том, что хочет отправить своих миротворцев на Украину уже после завершения украинского конфликта. Причем во Франции уже успели отрепетировать это, передает 360.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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