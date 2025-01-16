16 января 2025

Военкоры показали, как дрон «Князь Вандал» нанес НАТО ущерб на 300 млн

Появились кадры работы нового дрона РФ «Князь Вандал» по технике НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб от атаки оценивается в 300 млн долларов
Ущерб от атаки оценивается в 300 млн долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военкоры показали, как дрон «Князь Вандал» атакует технику НАТО и наносит ей ущерб. Видео появилось в социальных сетях. 

«Охота „Князя Вандала“ на спрятавшуюся НАТОвскую бронетехнику в ходе поддержки штурма курского Черкасского Поречного», — сказано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сообщении отмечается, что разведка 30-го «подмосковного» полка на суджанском направлении продолжает уничтожать американскую боевую технику.

Ранее URA.RU рассказывало, как новгородский FPV-дрон «Князь Вандал» лишил НАТО 300 млн долларов. Российские военные начали применять против ВСУ новый тип FPV-дронов «Князь Вандал» в Курской области. Украинские РЭБ бессильны против нового российского БПЛА, так как засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов.

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Военкоры показали, как дрон «Князь Вандал» атакует технику НАТО и наносит ей ущерб. Видео появилось в социальных сетях.  «Охота „Князя Вандала“ на спрятавшуюся НАТОвскую бронетехнику в ходе поддержки штурма курского Черкасского Поречного», — сказано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сообщении отмечается, что разведка 30-го «подмосковного» полка на суджанском направлении продолжает уничтожать американскую боевую технику. Ранее URA.RU рассказывало, как новгородский FPV-дрон «Князь Вандал» лишил НАТО 300 млн долларов. Российские военные начали применять против ВСУ новый тип FPV-дронов «Князь Вандал» в Курской области. Украинские РЭБ бессильны против нового российского БПЛА, так как засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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