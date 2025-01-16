Военкоры показали, как дрон «Князь Вандал» нанес НАТО ущерб на 300 млн

Военкоры показали, как дрон «Князь Вандал» атакует технику НАТО и наносит ей ущерб. Видео появилось в социальных сетях.
«Охота „Князя Вандала“ на спрятавшуюся НАТОвскую бронетехнику в ходе поддержки штурма курского Черкасского Поречного», — сказано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сообщении отмечается, что разведка 30-го «подмосковного» полка на суджанском направлении продолжает уничтожать американскую боевую технику.
Ранее URA.RU рассказывало, как новгородский FPV-дрон «Князь Вандал» лишил НАТО 300 млн долларов. Российские военные начали применять против ВСУ новый тип FPV-дронов «Князь Вандал» в Курской области. Украинские РЭБ бессильны против нового российского БПЛА, так как засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов.
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