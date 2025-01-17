Геомагнитная обстановка 18 января: насколько сильной будет буря

Начало 2025 года относительно спокойно в плане магнитных бурь, но середина месяца готовит сюрпризы. 18 января уровень геомагнитных возмущений поднимется до четырех баллов, следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. Ждать ли бури 18 января 2025 и как к ней подготовиться — в материале URA.RU.
Уровень геомагнитной активности 18 января
Ожидается, что уровень геомагнитной активности 18 января 2025 года будет в районе трех баллов с возможным повышением до четырех. Это соответствует «зеленому» уровню, который считается спокойным. Он означает, что магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Влияние на технические системы и здоровье человека минимально.
Вероятность магнитной бурт 18 января 2025
Вероятность спокойной магнитосферы оценивается в 34%, геомагнитных возмущений — в 35%, а магнитной бури — в 31%. Это относительно невысокая вероятность. Поэтому паниковать не стоит, но и полностью игнорировать прогноз тоже не следует.
Когда ждать следующую магнитную бурю
Следующее повышение геомагнитной активности ожидается 1 февраля. В этот день уровень также может достичь четырех баллов. Однако в этом случае ученые отнесли этот показатель уже к «возбужденной» магнитосфере. До 1 февраля уровень будет колебаться в пределах двух-трех баллов, что считается нормой.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Хотя влияние магнитных бурь на здоровье научно не доказано, многие в эти периоды чувствуют себя хуже. Если вы метеозависимы, эти советы могут помочь:
- Пейте больше воды: Это улучшает кровообращение и снижает риск головных болей.
- Избегайте стрессов: Эмоциональное напряжение может усугубить влияние бури. Попробуйте медитацию или дыхательные упражнения.
- Высыпайтесь: Хороший сон — залог устойчивости к внешним воздействиям. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные.
- Сбалансированное питание: Легкая и здоровая пища поможет организму лучше справиться с нагрузкой. Ограничьте потребление жирной, жареной и тяжелой пищи.
- Прогулки на свежем воздухе: Небольшие прогулки помогут насытить организм кислородом и улучшить настроение. Избегайте интенсивных физических нагрузок.
- Контроль давления: Если у вас есть проблемы с давлением, следите за его показателями и принимайте назначенные лекарства.
- Отказ от вредных привычек: Курение и алкоголь могут ухудшить самочувствие, особенно во время магнитных бурь.
- Прием контрастного душа: Это может помочь улучшить кровообращение и тонус организма. Начинайте с теплой воды и постепенно понижайте температуру.* Прислушивайтесь к своему телу: Если чувствуете дискомфорт, отдохните и ограничьте активность.
- При необходимости — к врачу: Не занимайтесь самолечением, если чувствуете себя плохо. Только врач сможет определить истинную причину недомогания.
Почему магнитные бури непредсказуемы
Важно помнить, что прогнозы магнитных бурь — это всего лишь вероятностные оценки. Ситуация может измениться буквально за пару часов. Поэтому следите за актуальными прогнозами ученых.
Ранее ученые обнаружили на Солнце огромную корональную дыру, размером почти с четверть звезды. Существовали предположения о том, что это может стать причиной мощных магнитных бурь. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев в беседе с URA.RU пояснил, что корональные дыры не провоцируют рекордно сильных магнитных бурь, поэтому катастрофических последствий ожидать не стоит. Однако, по его словам, бури средней силы в ближайшее время вполне вероятны.
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