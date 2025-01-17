На Госуслугах появится новый метод защиты аккаунта

В ближайшее время на портале «Госуслуги» появится новый способ дополнительной защиты аккаунта для пользователей — упрощенная биометрия. Пользователи могут сделать фотографию для дополнительной защиты. Об этом рассказали журналистам в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«Мы готовим решение о применении упрощенной биометрии для дополнительной защиты аккаунта на „Госуслугах“. Оно появится в ближайший месяц», — сообщили РИА Новости в аппарате Григоренко. Там добавили, что для упрощенной биометрии достаточно сделать фото в защищенном приложении «Госуслуги биометрия» и активировать эту функцию в качестве дополнительного средства защиты.
Сейчас в качестве дополнительных способов защиты действуют такие инструменты как стандартная и упрощенная биометрии, SMS-код, уникальный одноразовый пароль, двухфакторная аутентификация и другие. Причем пользователи сами могут выбрать способы защиты своего личного кабинета в разделе «Безопасность».
Для защиты от мошенников пользователей вынудили пользоваться двухфакторной аутентификацией для входа на «Госуслуги». Это двойное подтверждение: после введения данных также нужно отправить код, который приходит на зарегистрированную электронную почту. При этом злоумышленники находят все новые способы получить данные россиян от личного кабинета на портале.
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