В Екатеринбурге создадут туристический маршрут в честь Владислава Крапивина. Он свяжет между собой знаковые в биографии тюменского писателя места. На реализацию проекта, а именно создание мемориальных досок, необходимо около 500 тысяч рублей, поделилась с URA.RU командор отряда «Каравелла», невестка писателя Лариса Крапивина.
«Сами они [доски] пока не изготовлены. Нам еще тогда (в мае 2024 года — прим. ред.) сказали, что в бюджете денег на это не предусмотрено — речь идет о сумме примерно в полмиллиона рублей. Сейчас мы ведем поиск этих средств», — рассказала Крапивина. В будущем маршрут включат в образовательную программу для школьников и молодежи России «Культура Урала».
По задумке авторов, Крапивинский маршрут будет состоять из 12 точек, на четырех из них разместят памятные доски с фотографиями писателя. Что должно попасть в карту:
- Железнодорожный вокзал, куда в 1956 году из Тюмени писатель приехал поступать в университет.
- Уральский федеральный университет на пр. Ленина, 51, факультеты филологии и журналистики.
- Редакция журнала «Уральский следопыт» на ул. Тургенева, 13 — место работы Крапивина.
- Дом Союза писателей на ул. Пушкина, 12, где вручали первое удостоверение пионерскому внешкольному отряду «Ветер».
- Здание на ул. Прониной, 28, где была придумана «Каравелла».
- Дом на ул. Белинского, 157, где жила семья с 1976 до 1983 года.
- Дом на ул. Жукова, 10, где жила семья с 1983 по 1998 год.
- Здание на ул. Мира, 44, где долгое время располагалась «Каравелла».
- Водно-спортивная база с детской парусной флотилией на Малом Конном полуострове, 15.
- Дом на ул. Фролова, 27, где Крапивин жил последние годы.
- Крапивинский центр «Каравелла» на ул. Февральской революции, 11.
- Широкореченское кладбище, где похоронен писатель.
Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. Известен как детский писатель, поэт, журналист, сценарист и педагог. Обладатель премий Ленинского комсомола и Президента РФ. Писателя не стало 1 сентября 2020 года из-за ковидных осложнений. Власти Тюмени назвали в честь писателя сквер, а екатеринбуржцы собирали подписи, чтобы сохранить дом, в котором жил детский писатель.
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