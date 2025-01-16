Депутат гордумы Ботов поддержал решение о сносе киосков в Челябинске

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал решение мэра Алексея Лошкина о сносе незаконных киосков в городе. Как сообщил URA.RU депутат, такое решение необходимо для улучшения внешнего вида города и борьбы с незаконной торговлей.
«При наведении порядка всегда приходится сталкиваться с противодействием. Однако я считаю решение главы города абсолютно правильным, потому что большинство киосков портят внешний вид Челябинска. Также, если они находятся незаконно, возможно, в них совершается незаконная торговля несертифицированными товарами», — заявил Ботов.
Депутат также упомянул успешный опыт Москвы в регулировании уличной торговли. Он отметил, что в Челябинске будут работать по столичному примеру, делая приоритетом оперативность. Кроме того, Ботов выразил готовность оказывать содействие в реализации данных мер.
Сносить незаконные торговые объекты в Челябинске начали в середине декабря. Первыми под снос попали киоски сети «Роспечать», где владелец подтвердил, что причиной является отсутствие арендного договора на землю. Глава города Лошкин назвал демонтаж законным, указав на то, что работы проводились соответствующими службами. Также мэрия областного центра по требованию Генпрокурора РФ Краснова разработала законодательно утвержденный порядок сноса подобных объектов.
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