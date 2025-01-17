В США заявили о «невыносимо высоком» риске военного столкновения с Россией

Возможность прямого военного столкновения между Соединенными Штатами и Россией, обладающими ядерным арсеналом, остается крайне высокой. Для минимизации этой угрозы, новой администрации президента США Дональда Трампа следует стремиться к восстановлению эффективных дипломатических связей с Москвой.
«Чтобы снизить этот риск и способствовать глобальной стабильности, администрации Трампа необходимо восстановить рабочие отношения с Россией», — пишет журнал The National Interest. Они подчеркивают, что улучшение дипломатических связей может стать ключевым фактором в предотвращении потенциальных конфликтов.
Отношения между Россией и США до сих пор остаются напряженными и напоминают «новую холодную войну». Федор Лукьянов из Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что текущие отношения можно охарактеризовать как военное противостояние. При этом их нельзя назвать классическими, так как они практически отсутствуют. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для России воевать с Америкой накладно и финансово невыгодно, так как конфликт может перерасти в мировую ядерную войну.
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