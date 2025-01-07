Новая холодная война или конец конфликта на Украине: как сложатся отношения России и США

К концу 2024 года российско-американские отношения остаются в состоянии высокой напряженности и противостояния, напоминающего «новую холодную войну». Эксперты подчеркивают отсутствие прямого диалога и усиление военного противоборства между странами. Сложности добавляет и политика новоизбранного президента США Дональда Трампа, особенно в контексте украинского конфликта.
Победивший на выборах политик также пообещал в ходе последнего общения с прессой, что закончит конфликт на Украине за полгода. По его словам, он понимает чувства РФ относительно невозможности желаний Киева присоединить страну к НАТО. Ждать ли от Трампа решительных шагов по Украине и примирению с Россией — в материале URA.RU.
Что происходит в отношениях между Россией и США
К концу 2024 года отношения между Россией и Соединенными Штатами остаются напряженными, с элементами противостояния, которое эксперты называют «новой холодной войной». Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в разговоре с URA.RU отметил, что текущие отношения между странами можно охарактеризовать как военное противостояние.
“Я бы отношениями в таком классическом смысле это не называл. Они [отношения] отсутствуют. Это отношение военного если не противоборства, то противостояния. Не прямого, но балансирующего или приближающегося”, – заявил эксперт.
Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с URA.RU отметил, что текущее состояние российско-американских отношений можно сравнить с новой холодной войной. «Назвать то, что происходит между Россией и США, отношениями язык не повернется, идет конфронтация. Западные лидеры заявляют о нанесении России стратегического поражения, поэтому тут о каких-то отношениях говорить, значит, довольно-таки сложно», — уточнил политолог.
Блохин обратил внимание на то, что США делают стратегическую ставку на создание гонки вооружений, стремясь навязать ее как России, так и Китаю. По его словам, цель заключается в том, чтобы «банкротить» противников, тем самым способствуя дальнейшему экономическому и военному превосходству Америки.
«Поэтому модернизация ядерной триады, развертывание вот этой стратегии низшей дальности в Европе и в Азии, будет приоритетом для Трампа», — заявил эксперт. При этом президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны в декабре 2024 года заявил, что РФ начнет развертывание ракет средней и меньшей дальности, если США приступят к размещению таких систем. Он напомнил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе Штатов прекратил свое действие. По мнению экспертов, становится очевидно, что Россия и США на данный момент оказались на перепутье, где нарастает напряженность и конкуренция в сфере вооружений.
По мнению Лукьянова, наблюдается повторение «бессмысленного процесса», имевшего место в 70-х годах на последнем этапе холодной войны, когда стороны пытались продемонстрировать свою военную мощь ради устрашения противника.
“Американцы размещают свое, мы размещаем и двигаем ближе к ним свое. Это наращивание военных потенциалов важно именно с тем, чтобы показать: “Даже не думайте, если что мы готовы применить [свое вооружение]”, – отметил Лукьянов.
Завершит ли Трамп конфликт на Украине
Украинский конфликт остается одним из ключевых международных вызовов, влияющих на российско-американские отношения. Политика администрации Дональда Трампа по отношению к этому кризису и связанные с ней дипломатические инициативы могут значительно изменить как само противостояние, так и общие отношения между двумя сверхдержавами.
Лукьянов указывает на сложность в интерпретации подходов Трампа к российско-американским отношениям из-за различных сигналов, исходящих не только от самого президента, но и от его окружения. Новоизбранный президент США выражает желание остановить военные действия на Украине, предполагая, что это возможно сделать «достаточно легко». Однако конкретные методы, которые он предлагает, остаются неопределенными.
«Судить довольно сложно, есть масса разных, я не знаю, как это назвать: утечки или просто сигналы, но они в основном все-таки поступают не от Трампа, а от разных людей вокруг него. Правда, в том числе и от человека, которого он официально собирается назначить ответственным за украинский конфликт. На сегодняшний день можно предположить, что Трамп действительно искренне хочет остановить военные действия», — отмечает директор.
В ходе общения с прессой избранный президент Штатов изменил свою позицию по поводу остановки конфликта на Украине. Если ранее Трамп обещал закончить боевые действия за 24 часа после прихода к власти, то в последнем заявлении он изменил срок до полугода. По словам американского политика, он понимает позицию РФ, которая не хочет вступления Украины в НАТО. «Долгие годы еще до Путина Россия говорила, что НАТО никогда не должно быть связано с Украиной. <...> Я могу понять их чувства по этому поводу», — заявил Трамп.
Политика Трампа может включать попытки изменить расклад сил в пользу США за счёт переложения обязанностей по финансовой поддержке Украины на Европу. Это позволило бы США сосредоточить свои усилия на других аспектах международной политики, в частности, на сдерживании влияния Китая. «Трамп начнет со стопроцентной гарантией новую торговую войну с Китаем. Вот это уж точно. Мы будем лишь усиливать сотрудничество с Китаем на этом фоне», — считает Блохин.
Помимо контактов в области украинского конфликта, эксперты подчеркивают неопределенность в развитии двусторонних связей в контексте глобальных стратегических интересов. Блохин отмечает, что несмотря на потенциал для переговоров и сотрудничества, реальные шаги Трампа могут быть ограничены внутреннеполитическими факторами, такими как давление со стороны конгресса и американских элит. Он также обратил внимание на то, что политика действующего президента США Джо Байдена, направленная на эскалацию напряженности, может создавать дополнительные препятствия для любых попыток нормализации отношений или даже для начала конструктивного диалога между Россией и США.
“Сейчас Байден осложняет проблему для Трампа. Идет по линии эскалации, и если Трамп решит как-то остановить эту эскалацию, начать переговорный процесс, то “ястребы” в Конгрессе — не только демократические, но и даже и республиканские — будут рассматривать это как слив американских национальных интересов”, — считает Блохин.
Лукьянов отметил, что сейчас сложно определить четкую стратегию Трампа по отношению к России, особенно в контексте китайской проблематики. По его мнению, Москва воспринимается прежде всего как инструмент в борьбе против Пекина. Такое положение дел ставит под вопрос возможность развития полноценного двустороннего сотрудничества, поскольку основной акцент американской политики сконцентрирован на сдерживании китайского влияния.
Прогнозы развития отношений РФ и США на 2025 год
Политологи говорят о неоднозначном будущем в отношениях между Соединенными Штатами и Россией после прихода Трампа к власти в январе 2025 года. На фоне неопределенности, связанной с политическими намерениями будущего президента и его потенциальной администрации, аналитики расходятся во мнении о том, каким образом ситуация может развиваться.
Как отметил Лукьянов, на данный момент нельзя определить в какую сторону политики будет двигаться Трамп. Сигналы о переменах поступают не от самого новоизбранного президента, а от его окружения, и это осложняет прогнозирование. «Каким образом Трамп собирается менять эти отношения, судить довольно сложно, есть масса разных сигналов... Честно говоря, я не вижу, в чем мы можем сотрудничать с Трампом. Россия ему не особо интересна, она ему не нужна, он не видит большого смысла», — считает эксперт.
В то же время Блохин подчеркнул, что строить какие-либо отношения с Трампом «легко не будет». Он обратил внимание на состав людей, которых избранный президент рассматривает для своей администрации.
“Исходя из того, каких кандидатов он сейчас рассматривает в собственную администрацию, а там много "ястребов", исходя из того, какие он заявления делает касательно не только России, но и всего мира, очевидно, что непростое это будет время. Это будет время кризисов”, — резюмирует политолог.
Блохин также напомнил о реалиях американской политики, указав на ограничения, с которыми Трамп может столкнуться, включая влияние Конгресса и различных элит. Он подчеркнул, что новому президенту будет сложно действовать самостоятельно, не учитывая интересы «Вашингтонского болота». «Трамп один в поле не воин», — подчеркнул Блохин.
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