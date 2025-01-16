Верховный суд отказал челябинскому термальному курорту в пересмотре дела

Верховный суд РФ отказался пересматривать спор термального курорта «Баден Баден» с властями Еткульского района (Челябинская область). Как следует из определения, нарушений в документах нижестоящих инстанций в Москве не нашли.
«Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований для рассмотрения дела в судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда РФ и пересмотра обжалуемых судебных актов. [Невозможно] сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального и процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера», — отмечено в определении (имеется в распоряжении URA.RU).
В декабре 2023 года арбитражный суд области отклонил требования «Баден Баден Екатеринбург» в декабре. Курорт пытался понудить администрацию Еткульского района выдать разрешение на строительство на участке, арендованном до 2058 года. Истец оспорил доводы ответчика о выемке грунта и вопросах, связанных со строительными коммуникациями и размещением спецтехники. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа законность решения подтвердили.
В заповедном лесу Еткульского района фирма пытается возвести 12-этажный отель на 500 номеров. Однако даже те объекты, которые уже стоят, Росимущество частично потребовало снести. Ведомство сочло их самовольно построенными на заповедной территории. При этом директор курорта Евгений Кононов заявил URA.RU, что законность некоторых строений ранее была подтверждена.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили, но ожидаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!