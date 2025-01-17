В торговом центре Кургана ликвидировали крытые парковки. Фото

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В ТРЦ «Стрекоза» убрали крытые парковки
В ТРЦ «Стрекоза» убрали крытые парковки Фото:

В Кургане завершили реконструкцию крытых парковок в ТРЦ «Стрекоза» в Заозерном районе. На их месте появились новые торговые площади. Об этом сообщают очевидцы. Строительные работы в торговом центре велись с февраля прошлого года. 

«В ТРЦ „Стрекоза“ во 2-м микрорайоне Заозерного завершили строительные работы по реконструкции здания магазина. Там с двух сторон здания появились дополнительные торговые площади на месте крытых парковок», — сообщается в telegram-канале «Зазик».

Внутри новых торговых площадей продолжаются отделочные работы. Входы в них закрыты, помещения не работают. Реконструкцией крытых парковок занимался девелопер «Юнитрейд», которая принадлежит бизнесменам и владельцам ТРЦ Алексею Пилясову и Юрию Катаеву.

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В Кургане завершили реконструкцию крытых парковок в ТРЦ «Стрекоза» в Заозерном районе. На их месте появились новые торговые площади. Об этом сообщают очевидцы. Строительные работы в торговом центре велись с февраля прошлого года.  «В ТРЦ „Стрекоза“ во 2-м микрорайоне Заозерного завершили строительные работы по реконструкции здания магазина. Там с двух сторон здания появились дополнительные торговые площади на месте крытых парковок», — сообщается в telegram-канале «Зазик». Внутри новых торговых площадей продолжаются отделочные работы. Входы в них закрыты, помещения не работают. Реконструкцией крытых парковок занимался девелопер «Юнитрейд», которая принадлежит бизнесменам и владельцам ТРЦ Алексею Пилясову и Юрию Катаеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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