В Кургане завершили реконструкцию крытых парковок в ТРЦ «Стрекоза» в Заозерном районе. На их месте появились новые торговые площади. Об этом сообщают очевидцы. Строительные работы в торговом центре велись с февраля прошлого года.
«В ТРЦ „Стрекоза“ во 2-м микрорайоне Заозерного завершили строительные работы по реконструкции здания магазина. Там с двух сторон здания появились дополнительные торговые площади на месте крытых парковок», — сообщается в telegram-канале «Зазик».
Внутри новых торговых площадей продолжаются отделочные работы. Входы в них закрыты, помещения не работают. Реконструкцией крытых парковок занимался девелопер «Юнитрейд», которая принадлежит бизнесменам и владельцам ТРЦ Алексею Пилясову и Юрию Катаеву.
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