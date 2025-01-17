К лету на трассах в сторону юга вырастет скорость движения автомашин. Как рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, расширение федеральных автодорог с разделением транспортных потоков — ключевая задача последних лет. По словам экспертов URA.RU, это значительно сократит время в дороге на южных направлениях, до многих курортов можно будет доехать на несколько часов быстрее.
«В общей сложности в течение 2024 года до четырех и шести полос движения было расширено 460,9 км федеральных трасс, в том числе 76,8 км — участки реконструкции, 384,1 км — отрезки, где проводился капитальный ремонт. В том числе работы проводили и на тех участках, которые входят в состав международного транспортного коридора „Север — Юг“.
Меры по расширению автомобильных дорог направлены прежде всего на увеличение пропускной способности наиболее загруженных транспортных артерий, а также на повышение общего уровня безопасности. Работа приобретает еще более важное значение с учетом ежегодно растущего автомобильного трафика на федеральных трассах, формирования новых логистических цепочек и развития внутреннего туризма», — сказал Марат Хуснуллин.
Вице-премьер рассказал, что до четырех полос был расширен участок крымской трассы А-291 «Таврида» протяженностью более семи километров около Феодосии, а также 5,5 километров трассы Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе Волгоградской области. Благодаря этому, пропускная способность этих дорог выросла до 17-18 тысяч авто в сутки. На 654-м километре трассы Каспий построили новый безопасный разворот в направлении Волгограда и Москвы. На несколько полос расширили участки трассы Р-217 «Кавказ» в Республике Дагестан. Там же установили девять светофоров, линии освещения и остановки.
Расширили на несколько полос дороги, по которым туристы едут в центральную Россию и на юг из Сибири и Урала. Трасса М5 «Урал» расширена до четырех полос в Челябинской и Пензенской областях. Благодаря этому ее пропускная способность выросла почти в три раза — с 11 тысяч до 30 тысяч авто в сутки.
Рост пропускной способности дороги с 11 до 30 тысяч автомобилей в сутки — это отличный показатель, поскольку водитель может себе позволить не плестись за тяжелогруженной фурой со скоростью 60 км в час, а разогнаться до 80-90 км в час, пояснил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, доктор экономических наук Виталий Ефимов. Это сокращает время в пути для всех участников движения — и для легковых машин, и для грузовых. То есть для огромного числа водителей. У нас в стране 6,5 млн легковых автомобилей. А перевозка всех грузов на 70% проходит по автодорогам.
«Водитель гораздо быстрее доедет до цели, без пробок и усталости, — говорит эксперт. — Современный водитель, если у него есть выбор между короткой платной дорогой и длинной бесплатной, выбирает платную. А если дорога быстрая и бесплатная, выбор и вовсе очевиден. Сокращение времени в пути — важнейший параметр. От расширения дороги заметно выиграют перевозчики продукции. Партия молока или овощей будет доставлена гораздо быстрее и в более свежем виде. Снабжение регионов не пострадает даже в пик сезона отпусков, когда на дорогах бешеный трафик».
В расширении дорог нуждаются многие регионы, но эти проекты очень дорогие и трудные. Поэтому власти выделяют деньги на самые проблемные участки трасс, которые не справляются с растущей автонагрузкой. Например, расширение нескольких участков трассы Р-217 «Кавказ» в Республике Дагестан объясняется ростом турпотока в последние несколько лет, рассказывает эксперт по внутреннему туризму и автоперевозкам Татьяна Ракулова. «В курортный сезон трафик резко возрастает, — рассказывает она. — К обычным автоперевозкам добавляются любители путешествий. Поэтому пробки летом на переполненных направлениях — обычное дело. Особенно на южном направлении. Качественные скоростные дороги крайне необходимы на юге, потому что в большинстве случаев туристы туда едут именно на авто».
Строительство и расширение дорог в России — результат долговременного и тщательного планирования развития логистики, объяснил директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, доктор технических наук Михаил Якимов. Например, работы на участках международного транспортного коридора «Север-Юг», имеют важное значение для развития торговых отношений России с несколькими странами.
«Дорога возле Феодосии — очередной этап давно запланированных улучшений транспортной инфраструктуры Крыма, — говорит эксперт. — Теперь современная дорога позволяет быстрее доехать от Керчи до Симферополя. Это решает важную задачу — развить транспортные связи полуострова с Запада на Восток. Когда там решат все вопросы безопасности, Крым будет готов встречать новые потоки туристов».
Значение расширения трассы М5 «Урал» также не подлежит сомнению. Крупнейшая магистраль в стране проходит через 11 регионов. Это часть европейского маршрута Е-30, а также азиатской магистрали АН6, связывающей Восточную Европу с Кореей. Через Челябинскую область транзитом едут не только в центральные регионы. Летом жители Башкортостана, Свердловской, Пермской и Челябинской областей добираются до озер и своих местных курортов, в том числе до Соль-Илецка и Оренбурга.
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