17 января 2025

В Сургуте открылся ресторан с морскими гадами и мидиями

Ресторан морепродуктов «Мидийное место» открылся в Сургуте в техническом режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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«Мидийное место» открылось в Сургуте в техническом режиме
«Мидийное место» открылось в Сургуте в техническом режиме Фото:

В Сургуте (ХМАО) открылся ресторан морепродуктов сети «Мидийное место». Об этом сотрудники заведения сообщили в соцсети.

«Ресторан открыл свои двери в техническом режиме», — следует из сообщения, опубликованного на странице ресторана в социальной сети «ВКонтакте». В заведении подают мидии, устрицы, пасты, закуски.

Первая точка сети «Мидийное место» открылась в Сочи в 2020 году. На сегодняшний день по всей России действуют уже около полусотни ресторанов.

Среди новых заведений в Сургуте — рыбный ресторан «Карасевня», где готовят запеченных карасей, стейки из муксуна и уху. А новым гастрономическим местом в Нижневартовске стал семейный ресторан «Авокадо». Интерьер выполнен в зеленых цветах, а вместо обычной посуды гостям подают блюда в тарелках в виде авокадо.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем открытии гастро-бистро «34/66» в Нижневартовске. Фишкой станут VIP-комнаты и особый формат работы. Утром гостям будут подавать кофе, а вечером — вино.

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В Сургуте (ХМАО) открылся ресторан морепродуктов сети «Мидийное место». Об этом сотрудники заведения сообщили в соцсети. «Ресторан открыл свои двери в техническом режиме», — следует из сообщения, опубликованного на странице ресторана в социальной сети «ВКонтакте». В заведении подают мидии, устрицы, пасты, закуски. Первая точка сети «Мидийное место» открылась в Сочи в 2020 году. На сегодняшний день по всей России действуют уже около полусотни ресторанов. Среди новых заведений в Сургуте — рыбный ресторан «Карасевня», где готовят запеченных карасей, стейки из муксуна и уху. А новым гастрономическим местом в Нижневартовске стал семейный ресторан «Авокадо». Интерьер выполнен в зеленых цветах, а вместо обычной посуды гостям подают блюда в тарелках в виде авокадо. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем открытии гастро-бистро «34/66» в Нижневартовске. Фишкой станут VIP-комнаты и особый формат работы. Утром гостям будут подавать кофе, а вечером — вино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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