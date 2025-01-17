В Сургуте открылся ресторан с морскими гадами и мидиями

В Сургуте (ХМАО) открылся ресторан морепродуктов сети «Мидийное место». Об этом сотрудники заведения сообщили в соцсети.
«Ресторан открыл свои двери в техническом режиме», — следует из сообщения, опубликованного на странице ресторана в социальной сети «ВКонтакте». В заведении подают мидии, устрицы, пасты, закуски.
Первая точка сети «Мидийное место» открылась в Сочи в 2020 году. На сегодняшний день по всей России действуют уже около полусотни ресторанов.
Среди новых заведений в Сургуте — рыбный ресторан «Карасевня», где готовят запеченных карасей, стейки из муксуна и уху. А новым гастрономическим местом в Нижневартовске стал семейный ресторан «Авокадо». Интерьер выполнен в зеленых цветах, а вместо обычной посуды гостям подают блюда в тарелках в виде авокадо.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем открытии гастро-бистро «34/66» в Нижневартовске. Фишкой станут VIP-комнаты и особый формат работы. Утром гостям будут подавать кофе, а вечером — вино.
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