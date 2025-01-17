Еще одна страна вошла в БРИКС

Нигерия присоединилась к группе БРИКС в качестве государства-партнера, став девятой страной в этом списке. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Бразилии.
«В рамках своего временного председательства в БРИКС правительство Бразилии объявляет 17 января об официальном приеме Нигерии в качестве страны-партнера группы. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии», — говорится в сообщении.
Соединение Нигерии с БРИКС следует за присоединением таких стран, как Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. К основным участникам БРИКС с 1 июня 2024 года присоединится Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Эфиопия. Всего заявки на вступления подавали 23 страны. URA.RU выяснило, какую политическую и экономическую выгоду дадут победители отбора для БРИКС и России.
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