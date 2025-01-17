СК проверит переписки Седоковой после смерти экс-супруга Тиммы

Сейчас ведется проверка данных из телефона бывшего супруга певицы Анны Седоковой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, найденного возле его тела. Часть сообщений была отправлена на лингвистическую экспертизу, результаты которой будут готовы позже.
«Единственное, я могу допустить, что возможно возбуждение уголовного дела по статье о доведении до самоубийства», — сказал криминалист Михаил Игнатов, передает портал «Страсти». Специалист утверждает, что следователи не нашли криминального следа в смерти Тиммы. По его словам, жители дома, где нашли тело Тиммы не слышали звуков борьбы, на теле спортсмена не было следов убийства.
Родственники Тиммы стремятся разобраться в причинах его кончины. Они предполагают, что смерть могла быть не случайной. Тело спортсмена было найдено в Москве в декабре прошлого года. Существует версия, что Тимма мог покончить с собой из-за несчастной любви к своей бывшей супруге, Анне Седоковой. По данным «Национальной службы новостей», проведенная в Латвии судебно-медицинская экспертиза также не исключает возможности уголовного преступления в связи со смертью баскетболиста.
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