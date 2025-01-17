Стало известно, когда могут доиндексировать пенсии в 2025 году

Правительство Российской Федерации примет решение о дополнительной индексации страховых пенсий до 1 февраля 2025 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
«С учетом полномочий правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — сказала Бессараб в интервью РИА Новости.
Ранее Росстат сообщил, что инфляция в России в 2024 году достигла 9,52%. В связи с этим страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров уже были проиндексированы на 7,3% в 2025 году. Дополнительная доиндексация на 2,22% позволит частично компенсировать рост стоимости жизни для пенсионеров. Однако, по словам профессора РЭУ им. Плеханова Юлии Финогеновой, вероятнее всего, с 1 февраля индексация может составить и 2,5%.
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