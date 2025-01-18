Дэвид Линч перед смертью дал Зеленскому необычный совет

Вован и Лексус разыграли Линча до его смерти, представившись Зеленским
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Дэвид Линч посоветовал Зеленскому привлечь на Украину 700 сиддхов
Дэвид Линч посоветовал Зеленскому привлечь на Украину 700 сиддхов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли американского кинорежиссера Дэвида Линча незадолго до его смерти 16 января. Они позвонили ему и представились президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем ответе Линч посоветовал привлечь в Киев почти тысячу сиддхов (людей с паранормальными способностями — примечание URA.RU) для создания «живого защитного позитивного поля» через трансцендентальную медитацию.

«Вы, конечно, должны продолжать бороться по-старому, старым способом, к сожалению. А эта новая вещь, группа из 700 сиддхов, будет в дополнение к этой борьбе. Это новый путь», — заявил Линч во время беседы с пранкерами. Диалог размещен в telegram-канале Вована и Лексуса. 

О смерти Дэвида Линча стало известно 16 января. Он скончался в возрасте 78 лет, на закате жизни он боролся с эмфиземой легких, которую получил в результате продолжительного курения. Режиссер являлся четырехкратным номинантом на премию «Оскар». 

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Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли американского кинорежиссера Дэвида Линча незадолго до его смерти 16 января. Они позвонили ему и представились президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем ответе Линч посоветовал привлечь в Киев почти тысячу сиддхов (людей с паранормальными способностями — примечание URA.RU) для создания «живого защитного позитивного поля» через трансцендентальную медитацию. «Вы, конечно, должны продолжать бороться по-старому, старым способом, к сожалению. А эта новая вещь, группа из 700 сиддхов, будет в дополнение к этой борьбе. Это новый путь», — заявил Линч во время беседы с пранкерами. Диалог размещен в telegram-канале Вована и Лексуса.  О смерти Дэвида Линча стало известно 16 января. Он скончался в возрасте 78 лет, на закате жизни он боролся с эмфиземой легких, которую получил в результате продолжительного курения. Режиссер являлся четырехкратным номинантом на премию «Оскар». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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