18 января 2025

Криптовалюта Трампа выросла в четыре раза за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Общий объем торгов криптовалюты Трампа превысил 10 млрд долларов
Общий объем торгов криптовалюты Трампа превысил 10 млрд долларов Фото:

Криптовалюта OFFICIAL TRUMP, запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом, выросла в стоимости в четыре раза за менее чем сутки. С момента своего появления на рынке в субботу, стартовая цена которой была семь долларов за единицу, валюта достигла отметки в 34,5 доллара, хотя позже произошла ее корректировка.

«По данным агрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 17:00 по восточному времени (01:00 по МСК), стоимость $TRUMP колеблется у отметки 28 долларов, а общий объем торгов с момента запуска составляет почти 10,5 миллиардов долларов. Опрошенные экономисты ждут от Трампа безграничной свободы для биткоина, вплоть до его возможного включения в госрезервы и погашения за счет него госдолга США», — передает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп объявил миллиардера и предпринимателя Дэвида Сакса «царем Белого дома по ИИ и криптовалюте» — спецпредставителем США по вопросам искусственного интеллекта (ИИ), а также криптовалюте. Сакс известен своей позицией сближения с Россией. Также в предвыборной кампании Трамп говорил, что хочет погасить 35 миллиардов долларов американского госдолга при помощи криптовалюты. 

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Криптовалюта OFFICIAL TRUMP, запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом, выросла в стоимости в четыре раза за менее чем сутки. С момента своего появления на рынке в субботу, стартовая цена которой была семь долларов за единицу, валюта достигла отметки в 34,5 доллара, хотя позже произошла ее корректировка. «По данным агрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 17:00 по восточному времени (01:00 по МСК), стоимость $TRUMP колеблется у отметки 28 долларов, а общий объем торгов с момента запуска составляет почти 10,5 миллиардов долларов. Опрошенные экономисты ждут от Трампа безграничной свободы для биткоина, вплоть до его возможного включения в госрезервы и погашения за счет него госдолга США», — передает РИА Новости. Ранее Дональд Трамп объявил миллиардера и предпринимателя Дэвида Сакса «царем Белого дома по ИИ и криптовалюте» — спецпредставителем США по вопросам искусственного интеллекта (ИИ), а также криптовалюте. Сакс известен своей позицией сближения с Россией. Также в предвыборной кампании Трамп говорил, что хочет погасить 35 миллиардов долларов американского госдолга при помощи криптовалюты. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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