Глава ЯНАО призвал воздержаться от крещенских купаний, если не позволяет здоровье

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил всех православных ямальцев с праздником Крещения Господня. Он пожелал верующим тепла, благополучия и радости.
«От всего сердца поздравляю православных ямальцев с праздником Крещения Господня! Желаю тепла каждому дому, благополучия и радости каждой семье», — написал Артюхов в своем telegram-канале.
Он также добавил. Что многие ямальцы уже исполнили традицию крещенских купаний. Для этого в регионе подготовлено 26 купелей с пунктами обогрева. Однако глава ЯНАО настоятельно порекомендовал беречь себя и окунаться, только если это позволяет здоровье.
В Красноселькупском районе ЯНАО отменили крещенские купания. Местные власти сообщают, что из-за теплой погоды и состояния льда на реке Таз нахождение жителей на льду опасно.
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