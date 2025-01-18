18 января 2025
17 января 2025

Глава ЯНАО призвал воздержаться от крещенских купаний, если не позволяет здоровье

Глава ЯНАО Артюхов поздравил православных с праздником Крещения Господня
© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов поздравил ямальцев с Крещением
Артюхов поздравил ямальцев с Крещением Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил всех православных ямальцев с праздником Крещения Господня. Он пожелал верующим тепла, благополучия и радости.

«От всего сердца поздравляю православных ямальцев с праздником Крещения Господня! Желаю тепла каждому дому, благополучия и радости каждой семье», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Он также добавил. Что многие ямальцы уже исполнили традицию крещенских купаний. Для этого в регионе подготовлено 26 купелей с пунктами обогрева. Однако глава ЯНАО настоятельно порекомендовал беречь себя и окунаться, только если это позволяет здоровье.

В Красноселькупском районе ЯНАО отменили крещенские купания. Местные власти сообщают, что из-за теплой погоды и состояния льда на реке Таз нахождение жителей на льду опасно.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил всех православных ямальцев с праздником Крещения Господня. Он пожелал верующим тепла, благополучия и радости. «От всего сердца поздравляю православных ямальцев с праздником Крещения Господня! Желаю тепла каждому дому, благополучия и радости каждой семье», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Он также добавил. Что многие ямальцы уже исполнили традицию крещенских купаний. Для этого в регионе подготовлено 26 купелей с пунктами обогрева. Однако глава ЯНАО настоятельно порекомендовал беречь себя и окунаться, только если это позволяет здоровье. В Красноселькупском районе ЯНАО отменили крещенские купания. Местные власти сообщают, что из-за теплой погоды и состояния льда на реке Таз нахождение жителей на льду опасно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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