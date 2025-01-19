В Госдуме допустили разблокировку TikTok в России после решения Трампа

Немкин: TikTok в РФ могут разблокировать из-за запрета приложения в США
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Запрещенный контент продолжает курсировать в TikTok, считает Немкин
Запрещенный контент продолжает курсировать в TikTok, считает Немкин Фото:

В Госдуме рассматривают возможность разблокировки социальной сети TikTok в России после ее блокировки в США. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его мнению, изменения в политике Соединенных штатов могут побудить компанию пересмотреть свои отношения с Россией.

«Не исключаю, что после того, как реальная блокировка наступила, компания... пересмотрит свои взаимоотношения с нашей страной», — сказал Немкин агентству РИА Новости. Он также отметил, что ранее TikTok был вынужден ограничить свою деятельность в России из-за неспособности контролировать распространение недостоверной информации.

Немкин также подчеркнул, что для возобновления работы TikTok в России необходимо соблюдение ряда условий. В частности, необходимо удалить весь запрещенный контент и выполнить все требования российского законодательства. Только после этого можно будет говорить о возможности полноценного функционирования платформы в Российской Федерации.

19 января в США прекратилась работа сервиса TikTok, вследствие вступления в силу нового законодательства. В апреле прошлого года администрация президента США Джо Байдена выдвинула ультиматум китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, требуя продажи американских активов до указанной даты под угрозой полного запрета приложения.

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В Госдуме рассматривают возможность разблокировки социальной сети TikTok в России после ее блокировки в США. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его мнению, изменения в политике Соединенных штатов могут побудить компанию пересмотреть свои отношения с Россией. «Не исключаю, что после того, как реальная блокировка наступила, компания... пересмотрит свои взаимоотношения с нашей страной», — сказал Немкин агентству РИА Новости. Он также отметил, что ранее TikTok был вынужден ограничить свою деятельность в России из-за неспособности контролировать распространение недостоверной информации. Немкин также подчеркнул, что для возобновления работы TikTok в России необходимо соблюдение ряда условий. В частности, необходимо удалить весь запрещенный контент и выполнить все требования российского законодательства. Только после этого можно будет говорить о возможности полноценного функционирования платформы в Российской Федерации. 19 января в США прекратилась работа сервиса TikTok, вследствие вступления в силу нового законодательства. В апреле прошлого года администрация президента США Джо Байдена выдвинула ультиматум китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, требуя продажи американских активов до указанной даты под угрозой полного запрета приложения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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