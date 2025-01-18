В крещенские купели уже окунулись более четырех тысяч жителей ЯНАО

В ЯНАО очень многие жители желают поучаствовать в крещенских купаниях. К середине дня омовения прошли уже более четырех тысяч ямальцев, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«Несмотря на низкие температуры воздуха в округе, желающих окунуться в студёную крещенскую воду не мало. По состоянию на 16 часов обряд крещенского омовения прошли более четырех тысяч ямальцев», — написано в telegram-канале ведомства.
На всех места, где организованы купели, выставлены спасательные посты и оборудованы пункты обогрева. Пока на водных объектах Ямала не зарегистрировано ни одного происшествия.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил всех православных ямальцев с праздником Крещения Господня. Он настоятельно порекомендовал беречь себя и окунаться, только если это позволяет здоровье.
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