18 января 2025
17 января 2025

В крещенские купели уже окунулись более четырех тысяч жителей ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания в ЯНАО проходят без происшествий
Крещенские купания в ЯНАО проходят без происшествий Фото:

В ЯНАО очень многие жители желают поучаствовать в крещенских купаниях. К середине дня омовения прошли уже более четырех тысяч ямальцев, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«Несмотря на низкие температуры воздуха в округе, желающих окунуться в студёную крещенскую воду не мало. По состоянию на 16 часов обряд крещенского омовения прошли более четырех тысяч ямальцев», — написано в telegram-канале ведомства.

На всех места, где организованы купели, выставлены спасательные посты и оборудованы пункты обогрева. Пока на водных объектах Ямала не зарегистрировано ни одного происшествия.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил всех православных ямальцев с праздником Крещения Господня. Он настоятельно порекомендовал беречь себя и окунаться, только если это позволяет здоровье.

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В ЯНАО очень многие жители желают поучаствовать в крещенских купаниях. К середине дня омовения прошли уже более четырех тысяч ямальцев, сообщили в региональном ГУ МЧС России. «Несмотря на низкие температуры воздуха в округе, желающих окунуться в студёную крещенскую воду не мало. По состоянию на 16 часов обряд крещенского омовения прошли более четырех тысяч ямальцев», — написано в telegram-канале ведомства. На всех места, где организованы купели, выставлены спасательные посты и оборудованы пункты обогрева. Пока на водных объектах Ямала не зарегистрировано ни одного происшествия. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил всех православных ямальцев с праздником Крещения Господня. Он настоятельно порекомендовал беречь себя и окунаться, только если это позволяет здоровье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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