Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) обыграл «Сочи» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав шестую победу подряд. Матч символическим вбрасыванием открыли Сергей Исаев — звезда «Уральских пельменей» и комментатор Денис Казанский. Встреча прошла на сочинской арене «Большой». Счет составил 1:2 (0:1; 1:1; 0:0).
«Вот и свершилось то, о чем говорили самые красивые женщины. Два самых красивых мужчины выйдут сегодня на лед. Так что, друзья, будет горячо», — сказал Исаев на видео в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией). На льду Исаев устроил перформанс, выйдя с тарелкой и блестящей крышкой на ней. Под колпаком лежали пельмени, на которых была шайба.
В первом периоде счет открыл нападающий «Автомобилиста» Данил Романцев. После этого команды отличились еще по разу, но во втором отрезке. Сначала сравнял шансы форвард хозяев Сергей Попов. А после решающий гол забил бомбардир екатеринбуржцев Стефан Да Коста. Благодаря этому после 46 игр ХК «Автомобилист» вошел в первую тройку Восточной конференции — 60 очков. «Сочи» же замыкает таблицу Запада с 32 очками за те же 46 матчей. В регулярке у клубов пятое и 21-е место соответственно.
Этот матч стал последним в гостевой серии, в которой «Автомобилист» одержал две победы: над московским «Спартаком» — 2:3 и уфимским «Салаватом Юлаевым» — 1:4. До этого в Екатеринбурге команда обыграла «Адмирал» и минское «Динамо». Первой победой клуба в 2025-м стала победа над «Барысом» в Астане.
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