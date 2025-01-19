19 января 2025

В Туве задержали военнослужащего, избивавшего солдат в воинской части

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело с избиением взято на особый контроль в Тыве
Дело с избиением взято на особый контроль в Тыве Фото:
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Военнослужащего, который избил сослуживцев в воинской части Республики Тыва, задержали и отправили под стражу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», — рассказали агентству в пресс-службе ЦВО.

Также сообщается, что комиссия Минобороны России вместе с правоохранительными органами работает над выяснением обстоятельств инцидента. Виновных будут привлекать к ответственности. 

Правительство Тувы уже начало расследование после публикации видео в социальных сетях, где показано, как в воинской части жестоко избивают военнослужащих, предположительно, перед отправкой их на СВО. Дело было взято на особый контроль.

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Военнослужащего, который избил сослуживцев в воинской части Республики Тыва, задержали и отправили под стражу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», — рассказали агентству в пресс-службе ЦВО. Также сообщается, что комиссия Минобороны России вместе с правоохранительными органами работает над выяснением обстоятельств инцидента. Виновных будут привлекать к ответственности.  Правительство Тувы уже начало расследование после публикации видео в социальных сетях, где показано, как в воинской части жестоко избивают военнослужащих, предположительно, перед отправкой их на СВО. Дело было взято на особый контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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