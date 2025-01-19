19 января 2025

Курганская спортсменка выиграла золотую медаль на соревнованиях в Ижевске. Фото

Курганская спортсменка Кира Храмович завоевала золото на Первенстве России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по стрельбе прошли в Ижевске
Соревнования по стрельбе прошли в Ижевске Фото:

Курганская спортсменка Кира Храмович завоевала золотую медаль на Первенстве России по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 22 лет. Соревнования проходили в Ижевске, где Храмович выступала в упражнении «скоростная стрельба», пишет управление по физкультуре и спорту.

«Поздравляем и желаем им дальнейших побед!» — такие пожелания озвучены в соцсети «ВКонтакте» в группе управления в адрес Киры и ее тренера после победы. Этот успех стал результатом усердной работы и подготовки под руководством тренера Евгения Осипова. Кира Храмович тренируется в «ДЮСШ № 3» в городе Кургане.

Кира Храмович стала победителем Первенства России по пулевой стрельбе
Кира Храмович стала победителем Первенства России по пулевой стрельбе
Фото:

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Курганская спортсменка Кира Храмович завоевала золотую медаль на Первенстве России по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 22 лет. Соревнования проходили в Ижевске, где Храмович выступала в упражнении «скоростная стрельба», пишет управление по физкультуре и спорту. «Поздравляем и желаем им дальнейших побед!» — такие пожелания озвучены в соцсети «ВКонтакте» в группе управления в адрес Киры и ее тренера после победы. Этот успех стал результатом усердной работы и подготовки под руководством тренера Евгения Осипова. Кира Храмович тренируется в «ДЮСШ № 3» в городе Кургане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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