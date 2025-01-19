Соревнования по стрельбе прошли в Ижевске
Курганская спортсменка Кира Храмович завоевала золотую медаль на Первенстве России по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 22 лет. Соревнования проходили в Ижевске, где Храмович выступала в упражнении «скоростная стрельба», пишет управление по физкультуре и спорту.
«Поздравляем и желаем им дальнейших побед!» — такие пожелания озвучены в соцсети «ВКонтакте» в группе управления в адрес Киры и ее тренера после победы. Этот успех стал результатом усердной работы и подготовки под руководством тренера Евгения Осипова. Кира Храмович тренируется в «ДЮСШ № 3» в городе Кургане.
Кира Храмович стала победителем Первенства России по пулевой стрельбе
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