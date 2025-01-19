19 января 2025

В Екатеринбурге ломают ледовый городок. Фото

В Екатеринбурге начали демонтаж ледового городка
© Служба новостей «URA.RU»
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К разбору городка приступили днем 20 января
К разбору городка приступили днем 20 января Фото:

Ледовый городок в Екатеринбурге начали убирать. Рабочие демонтируют фигуры, декорации и постепенно приступают к разбору аттракционов, заметил корреспондент URA.RU.

Площадка впервые переехала с площади 1905 года в Исторический сквер — открытие состоялось 27 декабря. Многие горожане оценили новшество и активно посещали городок в праздники — в январские каникулы в нем побывали 140 тысяч человек.

В новогоднюю ночь место с фигурами даже пришлось закрыть на час раньше: неизвестные ломали двери на горке и обрывали гирлянды. Некоторые посетители пытались попасть в киоски с едой и сувенирами, угрожали персоналу, из-за чего пришлось усилить охрану.

В последний день работы городка, 19 января, у «Капсулы времени» устроили «Ледовый штурм». Альпинисты соревновались в трех категориях: забирались на специальную ледяную стенку, перемещались вбок по льду под главной елкой города и участвовали в гонке преследования. Также дети и профессиональные художники раскрасили ледовый периметр.

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Ледовый городок в Екатеринбурге начали убирать. Рабочие демонтируют фигуры, декорации и постепенно приступают к разбору аттракционов, заметил корреспондент URA.RU. Площадка впервые переехала с площади 1905 года в Исторический сквер — открытие состоялось 27 декабря. Многие горожане оценили новшество и активно посещали городок в праздники — в январские каникулы в нем побывали 140 тысяч человек. В новогоднюю ночь место с фигурами даже пришлось закрыть на час раньше: неизвестные ломали двери на горке и обрывали гирлянды. Некоторые посетители пытались попасть в киоски с едой и сувенирами, угрожали персоналу, из-за чего пришлось усилить охрану. В последний день работы городка, 19 января, у « Капсулы времени» устроили «Ледовый штурм». Альпинисты соревновались в трех категориях: забирались на специальную ледяную стенку, перемещались вбок по льду под главной елкой города и участвовали в гонке преследования. Также дети и профессиональные художники раскрасили ледовый периметр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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