Волонтеры рассказали, что происходит на загрязненных мазутом пляжах Анапы спустя месяц

Волонтеры рассказали URA.RU, что пляжи Анапы почти полностью очищены от мазута
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Анапе основную часть мазута с пляжей удалось вычистить, работы продолжаются
В Анапе основную часть мазута с пляжей удалось вычистить, работы продолжаются Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Основную часть мазута, которая успела скопиться на пляжах Анапы после разлива месяц назад, удалось заметно сократить. На территории Краснодарского края остались точечные остатки топлива, которые в настоящий момент просеиваются неравнодушными гражданами. Об этом журналисту URA.RU рассказали волонтеры, работающие на местах. 

«Общими усилиями количество мазута удалось сильно сократить, и теперь на пляжах лишь точечные остатки топлива, которые уставшие местные жители и гости просевают. Январские штормы вынесли на берега около Анапы, вероятно, основную часть мазута. Но непогода продолжается и новые кусочки, хоть их не так много, все равно приносит течением», — передает корреспондент агентства, ссылаясь на несколько источников на местах. 

В настоящий момент, благодаря действиям местных властей, удалось увеличить количество добровольцев за счет ряда бюджетных и иных организаций. К ликвидации последствий разлива мазута также присоединились и частники, которые организовали тяжелую технику для облегчения очистительных работ.

Уже сейчас на центральных пляжах вместо заметного слоя мазута можно наблюдать песок с вкраплениями нефтепродуктов. Его в настоящий момент просеивают. Также отдельно очищается загрязненный грунт. Для этого его специально вывезли с пляжей и вернут после окончательной очистки, рассказали местные жители в разговоре с URA.RU.

Волонтеры и другие неравнодушные граждане работают на пляжах Краснодарского края с первых дней после разлива мазута из-за затопления нефтяных танкеров. Волонтеры делают акцент на спасение птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Однако не всех из них удается спасти, признаются активисты.

Легенда карты разлива мазута в Черном море
Легенда карты разлива мазута в Черном море
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основную часть мазута, которая успела скопиться на пляжах Анапы после разлива месяц назад, удалось заметно сократить. На территории Краснодарского края остались точечные остатки топлива, которые в настоящий момент просеиваются неравнодушными гражданами. Об этом журналисту URA.RU рассказали волонтеры, работающие на местах.  «Общими усилиями количество мазута удалось сильно сократить, и теперь на пляжах лишь точечные остатки топлива, которые уставшие местные жители и гости просевают. Январские штормы вынесли на берега около Анапы, вероятно, основную часть мазута. Но непогода продолжается и новые кусочки, хоть их не так много, все равно приносит течением», — передает корреспондент агентства, ссылаясь на несколько источников на местах.  В настоящий момент, благодаря действиям местных властей, удалось увеличить количество добровольцев за счет ряда бюджетных и иных организаций. К ликвидации последствий разлива мазута также присоединились и частники, которые организовали тяжелую технику для облегчения очистительных работ. Уже сейчас на центральных пляжах вместо заметного слоя мазута можно наблюдать песок с вкраплениями нефтепродуктов. Его в настоящий момент просеивают. Также отдельно очищается загрязненный грунт. Для этого его специально вывезли с пляжей и вернут после окончательной очистки, рассказали местные жители в разговоре с URA.RU. Волонтеры и другие неравнодушные граждане работают на пляжах Краснодарского края с первых дней после разлива мазута из-за затопления нефтяных танкеров. Волонтеры делают акцент на спасение птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Однако не всех из них удается спасти, признаются активисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...