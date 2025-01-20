Волонтеры рассказали URA.RU о катастрофической ситуации со спасенными у Черного моря птицами

В результате разлива мазута в Черном море, который затем попал на побережья, все больше птиц погибают после соприкосновения с нефтепродуктами. Причем погибших гораздо больше чем спасенных. Об этом корреспонденту URA.RU, который в настоящий момент находится возле волонтерских штабов в Анапе, рассказали сами активисты.
«Официальных данных мало, однако, по сообщениям собеседников URA.RU, умирает птиц куда больше, чем выживает. Контактировавшее с мазутом животное может погибнуть в любой момент, и повлиять на это не могут ни волонтеры, ни ветеринары», — отметил журналист агентства.
Соответствующую информацию подтверждают сами добровольцы. Например, по словам координатора Волонтерского штаба Гоар Аванесовой, птица может умереть и в пути, и во время лечения, и в стационаре. Девушка отмечает, что мазут может вызвать онкологические заболевания и если птица внешне является здоровой, это не значит, что так обстоят дела на самом деле. «Волонтерам сложно это признать, они винят транспортировку, расположение центров и прочие моменты», — добавила координатор.
Кроме того, волонтеры не знают, что происходит с птицами после того, как их отпускают на волю Без согласования с Минприроды их нельзя «кольцевать», и отследить их дальнейшую судьбу невозможно, подчеркнула Аванесова.
В свою очередь, директор Центра реабилитации и репродукции диких животных Ксения Михайлова отметила, что от контакта с мазутом страдают краснокнижные птицы, а также и другие животные, которые поедают трупы погибших от мазута жертв. «Проблема с интоксикацией будет актуальна для Краснодарского края еще долго», — подытожила Михайлова.
Волонтеры также рассказали URA.RU, что многие из активистов отлынивают от своей деятельности. Они не видят мотивации для работы на пляжах Анапы. Также ситуацию усугубляет и тот факт, что не все из волонтеров прибыли помогать снижать негативные последствия от разлива мазута по своей воле.
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