Соседи не верят в вину свердловского пожарного, хранившего вагончик с коноплей

Предположительно, друзья выращивали запрещенное растение для продажи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Контейнер с коноплей у свердловского пожарного из села Кочневское Камиля Галимзянова (фигурант из дела экс-чиновника Игоря Крупского, обвиненного в сбыте наркотиков) появился во дворе дома больше месяца назад. Об этом URA.RU сказали соседи спасателя, вступившись за него.

«Этот контейнер появился здесь в конце прошлого года. Камиль помогал его выгружать. С ним были еще двое. Говорят, что Камиля подставил его товарищ, который ему и привез контейнер. Якобы Камиль вообще не знал, что там внутри», — заявила женщина. По данным URA.RU, Галимзянов и Крупский — друзья. Последний родом из этого же села.

Оперативники ФСБ задержали Галимзянова 23 декабря. Другая соседка рассказала, как это было. «Говорят, Камиль в этот момент спал. И к нему ворвался ОМОН с оружием. Дома в этот момент он был один», — вспоминает девушка.

Камиль работал в Белоярском. В Кочневском он жил один, потому что развелся с женой. У них двое детей. «Он всегда помогал им, давал деньги. Сейчас бывшая жена собирается переехать в его дом, потому что начались финансовые проблемы», — сказала собеседница агентства.

О задержании экс-начальника одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса — Крупского — стало известно 13 января. Сама операция прошла еще в конце 2024-го. По версии следствия, фигуранты выращивали коноплю для продажи.

Кроме Крупского и Галимзянова задерживался фитнес-тренер Семен З. Позже его отпустили домой (избрали запрет определенных действий). Остальные фигуранты попали в следственный изолятор.

Вероятно, в этом самом контейнере приятели и выращивали коноплю Фото: Сергей Бодров © URA.RU