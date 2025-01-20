Санавиация спасла в Курганской области десятки взрослых и четырех младенцев

Санитарная авиация в Курганской области за прошлый год совершила более 190 вылетов. Вертолеты типа АНСАТ использовались для спасения жизней как взрослых, так и детей, включая четырех новорожденных. Одного из пациентов с расслоением аорты забрали с крыши затопленной дачи в Челябинский сосудисто-хирургический центр, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
«Использование санитарной авиации помогает в экстренных случаях, когда счет идет на минуты. При необходимости пациентов эвакуируют не только в больницы Кургана, но и в медицинские центры соседних регионов. Так, во время паводка с крыши одной из затопленных дач вертолетом был эвакуирован мужчина. Как выяснилось позже, у него расслоилась аорта. Благодаря слаженным действиям спасателей и медиков пациента вертолетом оперативно доставили в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске и его жизнь была спасена», — информирует правительство в своем telegram-канале.
В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» санитарная авиация продолжает работать. За последнюю неделю были совершены вылеты в Целинный и Петуховский округа.
Ранее URА.RU писало, что годом ранее санитарная авиация в Курганской области не выполнила план по полетам. В 2023 году было запланировано не менее 210 вылетов санитарной авиации, а фактически выполнено 180 вылетов. При этом в 2022 году санавиация выполнила вылетов на 60 больше, чем было запланировано — 252 вылета (план — не менее 192).
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