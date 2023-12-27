В Курганской области санавиация не выполнила план по полетам

За год санавиация совершила 180 вылетов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области в 2023 году не удалось выполнить план по количеству пациентов, эвакуированных санитарной авиацией. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев, подводя итоги за 2023 год, передает корреспондент URA.RU.

«В этом году не достигли показателя по числу лиц, эвакуированных санитарной авиацией, по объективным причинам. Законтрактовались мы в марте, весь первый квартал полеты не совершались. Вторая причина — пожары в мае, ветра, вертолет не мог взлетать. И аномальные морозы в ноябре, вертолет не мог совершать полеты», — пояснил Сигидаев.

По данным депздрава, на 2023 года было запланировано не менее 210 вылетов санитарной авиации. Фактически выполнено 180 вылетов. В предыдущий год санавиация выполнила вылетов на 60 больше, чем было запланировано — 252 вылета (план — 190).

URA.RU писало, что в Курганской области на рынок санавиации вышла новая компания — АО «Национальная служба санитарной авиации». Цена контракта составила чуть больше 85 млн рублей. Ранее регион несколько лет обслуживала ООО «Русские вертолетные системы» (РВС), но в конце 2022 году несколько аукционов не состоялось из-за невыгодных условий контракта. РВС предложила властям снизить количество летных часов, тем самым увеличить стоимость одного летного часа.

Скрин: департамент здравоохранения Курганской области