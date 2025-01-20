Трамп сразу после инаугурации бросил клич о денежной помощи

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп в первые моменты после инаугурации объявил сбор для поддержки своей администрации. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
«Мы сделаем Америку сильной, здоровой, богатой, гордой и снова великой! Я призываю своих сторонников поддержать нас и объявляю президентский блиц-сбор», — передал канал слова Трампа.
В ходе своей речи во время инаугурации президент США ни разу не упомянул Россию и Украину. Также Трамп пообещал в ходе своего срока быть миротворцем и построить самую сильную армию в мире.
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