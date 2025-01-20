20 января 2025

Трамп сразу после инаугурации бросил клич о денежной помощи

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Трамп заявил, что сделает Америку снова великой
Трамп заявил, что сделает Америку снова великой Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп в первые моменты после инаугурации объявил сбор для поддержки своей администрации. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«Мы сделаем Америку сильной, здоровой, богатой, гордой и снова великой! Я призываю своих сторонников поддержать нас и объявляю президентский блиц-сбор», — передал канал слова Трампа.

В ходе своей речи во время инаугурации президент США ни разу не упомянул Россию и Украину. Также Трамп пообещал в ходе своего срока быть миротворцем и построить самую сильную армию в мире.

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Вступивший в должность президента США Дональд Трамп в первые моменты после инаугурации объявил сбор для поддержки своей администрации. Об этом сообщил американский телеканал CNN. «Мы сделаем Америку сильной, здоровой, богатой, гордой и снова великой! Я призываю своих сторонников поддержать нас и объявляю президентский блиц-сбор», — передал канал слова Трампа. В ходе своей речи во время инаугурации президент США ни разу не упомянул Россию и Украину. Также Трамп пообещал в ходе своего срока быть миротворцем и построить самую сильную армию в мире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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