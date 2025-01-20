20 января 2025

Белоусов обратился к профессиональным военным по важному поводу

© Служба новостей «URA.RU»
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Белоусов отметил мужество и героизм военнослужащих
Белоусов отметил мужество и героизм военнослужащих Фото:

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск. Он отметил их высокий профессионализм в ходе специальной военной операции.

«Более трех столетий личный состав инженерных войск с честью выполняет свой воинский долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, способствует достижению побед на полях сражений», — заявил Белоусов. Полное поздравление министра обороны страны опубликовано в telegram-канал ведомства.

Он отметил, что в ходе СВО военные инженеры проявляют беспримерное мужество и героизм, действуют четко и слаженно в сложных боевых условиях. Инженерные войска также участвуют в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, оборудовании переправ, строительстве мостов и укреплений гражданской инфраструктуры.

Ранее Белоусов подвел итоги 2024 года, выразив благодарность военнослужащим и их семьям за проявленную стойкость на полях боевых действий в Донбассе и Новороссии. Он отметил, что 2025 год будет объявлен Годом Защитника Отечества, приуроченным к 80-летию Великой Победы.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск. Он отметил их высокий профессионализм в ходе специальной военной операции. «Более трех столетий личный состав инженерных войск с честью выполняет свой воинский долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, способствует достижению побед на полях сражений», — заявил Белоусов. Полное поздравление министра обороны страны опубликовано в telegram-канал ведомства. Он отметил, что в ходе СВО военные инженеры проявляют беспримерное мужество и героизм, действуют четко и слаженно в сложных боевых условиях. Инженерные войска также участвуют в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, оборудовании переправ, строительстве мостов и укреплений гражданской инфраструктуры. Ранее Белоусов подвел итоги 2024 года, выразив благодарность военнослужащим и их семьям за проявленную стойкость на полях боевых действий в Донбассе и Новороссии. Он отметил, что 2025 год будет объявлен Годом Защитника Отечества, приуроченным к 80-летию Великой Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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