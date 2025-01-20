Белоусов обратился к профессиональным военным по важному поводу

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск. Он отметил их высокий профессионализм в ходе специальной военной операции.
«Более трех столетий личный состав инженерных войск с честью выполняет свой воинский долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, способствует достижению побед на полях сражений», — заявил Белоусов. Полное поздравление министра обороны страны опубликовано в telegram-канал ведомства.
Он отметил, что в ходе СВО военные инженеры проявляют беспримерное мужество и героизм, действуют четко и слаженно в сложных боевых условиях. Инженерные войска также участвуют в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, оборудовании переправ, строительстве мостов и укреплений гражданской инфраструктуры.
Ранее Белоусов подвел итоги 2024 года, выразив благодарность военнослужащим и их семьям за проявленную стойкость на полях боевых действий в Донбассе и Новороссии. Он отметил, что 2025 год будет объявлен Годом Защитника Отечества, приуроченным к 80-летию Великой Победы.
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