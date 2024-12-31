Министр обороны Андрей Белоусов подвел итоги уходящего года, выразив благодарность военнослужащим и их семьям за проявленную стойкость и героизм на полях боевых действий в Донбассе и Новороссии. Он отметил важность поддержки семей военных и волонтерского движения в достижении целей специальной военной операции.
«На полях сражений в Донбассе и Новороссии они демонстрируют исключительный героизм и отвагу, отдают все силы ради мирного будущего нашей страны. Ваше мужество и преданность службе являются примером для всех», — подчеркнул Белоусов в своем видеообращении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Особую благодарность он выразил тем, кто встречает Новый год на передовой, вдали от семьи.
Министр обороны отметил, что предстоящий 2025 год будет объявлен Годом Защитника Отечества, приуроченным к 80-летию Великой Победы. Он пожелал военнослужащим здоровья, счастья и скорейшей победы, а также предложил сегодня поднять бокал за тех, кто пожертвовал собой в борьбе с нацизмом и терроризмом.
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