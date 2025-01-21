Трамп подписал указ, отменяющий политику Байдена по 78 вопросам

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который аннулирует 78 решений, принятых во время президентства его предшественника Джо Байдена. Эти решения включают исполнительные указы, меморандумы и другие документы.
«Первый документ, который подписывает президент Трамп, — это аннулирование 78 решений эпохи Байдена», — объявили в ходе митинга президента США после инаугурации, трансляцию которого вел C-Span. Лидер также объявил о введении «регуляторного моратория», который запрещает федеральным ведомствам выпускать новые нормативные акты до установления полного контроля текущей администрации над работой правительства.
Трамп во время инаугурации принес присягу, в ходе чего пообещал добросовестно исполнять свои обязанности. Полное заявление в видеоформате подготовило URA.RU.
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