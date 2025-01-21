Трамп подписал указ, отменяющий политику Байдена по 78 вопросам

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Под отмену попали исполнительные указы, меморандумы и другие меры
Под отмену попали исполнительные указы, меморандумы и другие меры Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который аннулирует 78 решений, принятых во время президентства его предшественника Джо Байдена. Эти решения включают исполнительные указы, меморандумы и другие документы.

«Первый документ, который подписывает президент Трамп, — это аннулирование 78 решений эпохи Байдена», — объявили в ходе митинга президента США после инаугурации, трансляцию которого вел C-Span. Лидер также объявил о введении «регуляторного моратория», который запрещает федеральным ведомствам выпускать новые нормативные акты до установления полного контроля текущей администрации над работой правительства.

Трамп во время инаугурации принес присягу, в ходе чего пообещал добросовестно исполнять свои обязанности. Полное заявление в видеоформате подготовило URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который аннулирует 78 решений, принятых во время президентства его предшественника Джо Байдена. Эти решения включают исполнительные указы, меморандумы и другие документы. «Первый документ, который подписывает президент Трамп, — это аннулирование 78 решений эпохи Байдена», — объявили в ходе митинга президента США после инаугурации, трансляцию которого вел C-Span. Лидер также объявил о введении «регуляторного моратория», который запрещает федеральным ведомствам выпускать новые нормативные акты до установления полного контроля текущей администрации над работой правительства. Трамп во время инаугурации принес присягу, в ходе чего пообещал добросовестно исполнять свои обязанности. Полное заявление в видеоформате подготовило URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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