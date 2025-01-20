В Кургане компания попалась на недобросовестной рекламе БАДов

Курганское управление ФАС России обнаружило нарушения в рекламе биологически активных добавок компании «Здоровая Семья Сибирь». Это стало результатом проверки издания «Здравие Алтая», которое распространялось по почтовым ящикам жителей города, пишет пресс-служба ведомства.
«В рекламе подчеркивались лечебные свойства БАДов, использовались отзывы потребителей, однако при этом не было обязательного предупреждения о том, что добавки не являются лекарствами. Реклама признана ненадлежащей. В отношении компании может быть возбуждено административное дело, что грозит наложением штрафа», — указано с telegram-канале УФАС по региону.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции проверили аптеки в Кургане. В результате полицейские изъяли более 2400 единиц лекарств и биологически активных добавок (БАД), которые продавались с нарушениями.
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