20 января 2025

В Кургане компания попалась на недобросовестной рекламе БАДов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане выявили нарушения в рекламе БАДов
В Кургане выявили нарушения в рекламе БАДов Фото:

Курганское управление ФАС России обнаружило нарушения в рекламе биологически активных добавок компании «Здоровая Семья Сибирь». Это стало результатом проверки издания «Здравие Алтая», которое распространялось по почтовым ящикам жителей города, пишет пресс-служба ведомства.

«В рекламе подчеркивались лечебные свойства БАДов, использовались отзывы потребителей, однако при этом не было обязательного предупреждения о том, что добавки не являются лекарствами. Реклама признана ненадлежащей. В отношении компании может быть возбуждено административное дело, что грозит наложением штрафа», — указано с telegram-канале УФАС по региону.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции проверили аптеки в Кургане. В результате полицейские изъяли более 2400 единиц лекарств и биологически активных добавок (БАД), которые продавались с нарушениями.

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Курганское управление ФАС России обнаружило нарушения в рекламе биологически активных добавок компании «Здоровая Семья Сибирь». Это стало результатом проверки издания «Здравие Алтая», которое распространялось по почтовым ящикам жителей города, пишет пресс-служба ведомства. «В рекламе подчеркивались лечебные свойства БАДов, использовались отзывы потребителей, однако при этом не было обязательного предупреждения о том, что добавки не являются лекарствами. Реклама признана ненадлежащей. В отношении компании может быть возбуждено административное дело, что грозит наложением штрафа», — указано с telegram-канале УФАС по региону. Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции проверили аптеки в Кургане. В результате полицейские изъяли более 2400 единиц лекарств и биологически активных добавок (БАД), которые продавались с нарушениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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