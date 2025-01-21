«Повторил кейс главы ПФР»: за что задержали замначальника АХЧ университета в Троицке

Замначальника АХЧ челябинского вуза задержан за махинации с охранными договорами

21 января 2025 в 12:50 Размер текста - 17 +

Роберта Шарафутдинова задержали за махинации с контрактами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В филиале Аграрного госуниверситета в Троицке (Челябинская область) сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону задержали замначальника хозчасти Роберта Шарафутдинова. Его обвиняют в получении взятки. По данным URA.RU, топ-менеджер повторил кейс бывшего начальника реготделения ПФР Виктора Чернобровина, ввязавшись в историю с контрактами на охрану объектов вуза. «Предварительно, Шарафутдинов принимал взятки от руководителя охранной организации ООО ЧО „Городская охрана“ Артема Коркина. За это он помогал бизнесмену с подписанием выгодных контрактов на охрану объектов вузов. При этом, как и в деле Чернобровина, эти контракты содержали ложные сведения. Разнятся дела лишь названиями охранных фирм и суммой подношений», — поделился источник URA.RU. Новость по теме Заслуженный коррупционер Челябинска: история взлета и краха Виктора Чернобровина Сейчас, как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, замначальника хозчасти вуза предъявлены обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий). Сумма взятки превысила 800 тысяч рублей. По данным URA.RU, 21 января мужчине должны избрать меру пресечения. Коркин, помимо дела Шарафутдинова, связан с делом бывшего замначальника ОЛРР Росгвардии по Челябинску подполковника Сергея Самохина. Предварительно, он также платил силовику за общее покровительство и помощь с прохождением проверок. Один из траншей, по версии следствия, предназначался для избежания ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В филиале Аграрного госуниверситета в Троицке (Челябинская область) сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону задержали замначальника хозчасти Роберта Шарафутдинова. Его обвиняют в получении взятки. По данным URA.RU, топ-менеджер повторил кейс бывшего начальника реготделения ПФР Виктора Чернобровина, ввязавшись в историю с контрактами на охрану объектов вуза. «Предварительно, Шарафутдинов принимал взятки от руководителя охранной организации ООО ЧО „Городская охрана“ Артема Коркина. За это он помогал бизнесмену с подписанием выгодных контрактов на охрану объектов вузов. При этом, как и в деле Чернобровина, эти контракты содержали ложные сведения. Разнятся дела лишь названиями охранных фирм и суммой подношений», — поделился источник URA.RU. Сейчас, как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, замначальника хозчасти вуза предъявлены обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий). Сумма взятки превысила 800 тысяч рублей. По данным URA.RU, 21 января мужчине должны избрать меру пресечения. Коркин, помимо дела Шарафутдинова, связан с делом бывшего замначальника ОЛРР Росгвардии по Челябинску подполковника Сергея Самохина. Предварительно, он также платил силовику за общее покровительство и помощь с прохождением проверок. Один из траншей, по версии следствия, предназначался для избежания ответственности.