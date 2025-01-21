Замначальника АХЧ челябинского вуза, обвиняемого в коррупции, отпустили домой

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, домашний арест, электронный браслет
Роберта Шарафутдинова отправили под домашний арест Фото:

Тракторозаводский райсуд Челябинска отправил под домашний арест замначальника по АХЧ троицкого филиала Аграрного госуниверситета (Челябинская область) Роберта Шарафутдинова, обвиняемого в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Сроком до 20 марта 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

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Шарафутдинов был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по региону на рабочем месте по подозрению в коррупции. По версии следствия, находясь на своем посту, он получал деньги от руководителя охранной организации ООО ЧО «Городская охрана» Артема Коркина. Последний уже «засветился» в деле экс-росгвардейца Сергея Самохина, который за определенную плату помогал коммерсанту.

Предварительно, Шарафутдинов получал деньги от Коркина с июля 2021 года по ноябрь 2024 года. За это он помогал с беспрепятственным подписанием актов выполненных работ по обслуживанию объектов университета (даже при наличии нарушений). Сумма взятки составила более 800 тысяч рублей. В отношении топ-менеджера вуза возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)».

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Тракторозаводский райсуд Челябинска отправил под домашний арест замначальника по АХЧ троицкого филиала Аграрного госуниверситета (Челябинская область) Роберта Шарафутдинова, обвиняемого в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Сроком до 20 марта 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Шарафутдинов был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по региону на рабочем месте по подозрению в коррупции. По версии следствия, находясь на своем посту, он получал деньги от руководителя охранной организации ООО ЧО «Городская охрана» Артема Коркина. Последний уже «засветился» в деле экс-росгвардейца Сергея Самохина, который за определенную плату помогал коммерсанту. Предварительно, Шарафутдинов получал деньги от Коркина с июля 2021 года по ноябрь 2024 года. За это он помогал с беспрепятственным подписанием актов выполненных работ по обслуживанию объектов университета (даже при наличии нарушений). Сумма взятки составила более 800 тысяч рублей. В отношении топ-менеджера вуза возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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