Замначальника АХЧ челябинского вуза, обвиняемого в коррупции, отпустили домой

21 января 2025 в 15:34 Размер текста - 17 +

Роберта Шарафутдинова отправили под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тракторозаводский райсуд Челябинска отправил под домашний арест замначальника по АХЧ троицкого филиала Аграрного госуниверситета (Челябинская область) Роберта Шарафутдинова, обвиняемого в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Сроком до 20 марта 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Новость по теме «Повторил кейс главы ПФР»: за что задержали замначальника АХЧ университета в Троицке Шарафутдинов был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по региону на рабочем месте по подозрению в коррупции. По версии следствия, находясь на своем посту, он получал деньги от руководителя охранной организации ООО ЧО «Городская охрана» Артема Коркина. Последний уже «засветился» в деле экс-росгвардейца Сергея Самохина, который за определенную плату помогал коммерсанту. Предварительно, Шарафутдинов получал деньги от Коркина с июля 2021 года по ноябрь 2024 года. За это он помогал с беспрепятственным подписанием актов выполненных работ по обслуживанию объектов университета (даже при наличии нарушений). Сумма взятки составила более 800 тысяч рублей. В отношении топ-менеджера вуза возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тракторозаводский райсуд Челябинска отправил под домашний арест замначальника по АХЧ троицкого филиала Аграрного госуниверситета (Челябинская область) Роберта Шарафутдинова, обвиняемого в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Сроком до 20 марта 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Шарафутдинов был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по региону на рабочем месте по подозрению в коррупции. По версии следствия, находясь на своем посту, он получал деньги от руководителя охранной организации ООО ЧО «Городская охрана» Артема Коркина. Последний уже «засветился» в деле экс-росгвардейца Сергея Самохина, который за определенную плату помогал коммерсанту. Предварительно, Шарафутдинов получал деньги от Коркина с июля 2021 года по ноябрь 2024 года. За это он помогал с беспрепятственным подписанием актов выполненных работ по обслуживанию объектов университета (даже при наличии нарушений). Сумма взятки составила более 800 тысяч рублей. В отношении топ-менеджера вуза возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)».